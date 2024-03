Aposentado Ricardo Venturelli realiza sua última doação antes de completar 70 anos (Foto: SES)

Publicado: 18.03.2024

Pela segunda vez, a Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) é atestada com Nível Excelência. O resultado foi apresentado em pesquisa independente, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com 349 usuários nas nove unidades de Goiás.

O levantamento foi feito nos meses de novembro e dezembro de 2023, obtendo uma avaliação de atendimentos com 96,04% de satisfação. O aumento foi 1,04 ponto porcentual em relação à pesquisa realizada no primeiro semestre de 2023, que atingiu a marca de 95%.

A metodologia utilizou entrevistas em dois questionários diferentes. O primeiro com 10 perguntas direcionadas para pessoas que estavam em consultas e atendimentos médicos e, o segundo, para doadores. Neste caso, com 11 perguntas.

Nas avaliações do interior do estado, o destaque foi para as unidades de Rio Verde, Formosa, Iporá, Quirinópolis e a Unidade móvel de Catalão, que apresentaram 100% de aprovação dos usuários.

Responsável pela pesquisa, o analista de dados do IEL, Ely André de Matos Bastos afirma que o resultado é surpreendente, já que houve avaliação positiva em todas as unidades.

“No primeiro semestre de 2023, tivemos uma avaliação muito boa, inclusive, uma das unidades teve pontuação máxima. E no segundo semestre, tivemos uma melhoria também considerável. Cinco unidades pontuaram nota máxima, e isso demonstra que houve uma melhoria significativa no atendimento, na percepção dos entrevistados, ou melhor, dos doadores, em relação ao serviço que foi oferecido para eles”, comenta.

Eli ressalta que houve uma melhora no atendimento, com base nos dados do primeiro semestre.

“É possível que as unidades tenham melhorado o seu desempenho, com base nos dados que foram oferecidos anteriormente. O segundo semestre só demonstra isso: que a avaliação foi fundamental para as unidades terem uma compreensão melhor do serviço que estavam oferecendo.”

REDE HEMO

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, afirma que o resultado é a consolidação dos esforços para prestar um excelente atendimento aos doadores e pacientes de Goiás.

“Estamos aqui para ser exemplo nacional. Vamos analisar os dados e conseguir atender cada vez melhor, chegando ao 100% em todas as unidades do Estado”, afirmou a diretora-geral.

O superintendente do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social que administra a unidade, José Cláudio Romero, pontua sobre o resultado da pesquisa.

“Estar em um nível de excelência em uma pesquisa de satisfação independente nos mostra que tudo que estamos fazendo desde que o Idtech assumiu a gestão da Rede Hemo está fluindo bem. Isso se deve ao trabalho cuidadoso e dedicado de toda a equipe.”

O Secretário de Estado da Saúde, Rasível dos Reis, destaca que o resultado da pesquisa demonstra o comprometimento e dedicação de todos os profissionais que atuam no serviço público de hemoterapia do Estado.

“É um resultado excelente, e com apoio do Governo do Estado e em conformidade com as diretrizes da SES, a Rede Hemo vem apresentando resultados positivos. Essa nota é motivo de orgulho para o Governo de Goiás”.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás