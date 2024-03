Ao todo, o órgão investiu R$ 490 mil na aquisição de uma nova van, utilizando recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, demonstrando sua autonomia financeira

Publicado: 18.03.2024

Foto: Victor Augusto

No Dia Internacional do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira, 15, o Procon Anápolis presenteou a população com a entrega de uma nova van itinerante. Equipada com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, o serviço móvel visa levar informações e assistência aos cidadãos em diversos pontos da cidade, promovendo conscientização e garantindo os direitos do consumidor.

A cerimônia de entrega ocorreu na sede do órgão, com a presença de autoridades locais e representantes do Procon, como a assessora especial de políticas públicas, Eerizania Freitas; secretário de Economia, Oldair Marinho; promotor de justiça, Paulo Henrique Martorini; diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco; coordenador do SEJUSC, Dr. Carlos Limonge Sterse; o Diretor da OAB, Leandro Vitorino, e o Técnico em Defesa do Consumidor, Pedro Fonseca Bernardes. A presença dessas autoridades refletiu o compromisso conjunto com a defesa dos direitos do consumidor e a promoção da cidadania.

O evento foi marcado por discursos que destacaram a importância da proteção e defesa dos direitos dos consumidores, bem como a relevância da iniciativa para a promoção de uma relação mais equilibrada entre consumidores e fornecedores.

“É com imensa satisfação que entregamos aqui esta van, um investimento que ultrapassa os R$ 480 mil. Isso demonstra o comprometimento da nossa gestão em descentralizar o atendimento do Procon, levando-o mais próximo da população. Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso aos serviços, assim assegurando seus direitos como consumidores. Queremos facilitar o acesso da população e estar presente em todos os cantos, levando nossos serviços a cada cidadão”, frisou a assessora especial de políticas públicas, Eerizania Freitas.

A van itinerante do Procon conta com uma equipe capacitada, formada por profissionais especializados em direito do consumidor, prontos para esclarecer dúvidas, receber denúncias e até mesmo intermediar conflitos entre consumidores e empresas. Além disso, o veículo está equipado com computadores, impressoras e materiais informativos, proporcionando um atendimento completo e eficiente.

“Além de ser um investimento significativo, ela nos permite alcançar comunidades que antes eram de difícil acesso. Mais do que isso, contar com uma equipe capacitada a bordo é fundamental para oferecer um serviço de qualidade e orientação especializada a todos que buscam auxílio. Estamos comprometidos em levar informação e assistência onde quer que haja um consumidor necessitando de amparo”, pontuou o diretor do Procon, Wilson Velasco.

Ao todo o órgão investiu R$ 490 mil na aquisição de uma nova van, utilizando recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, demonstrando sua autonomia financeira. Além disso, três novas viaturas estão sendo entregues para agilizar as fiscalizações, reforçando o compromisso do órgão com a proteção dos direitos dos consumidores. Esses investimentos representam um avanço significativo na capacidade de atuação do Procon em defesa dos cidadãos.

Com essa iniciativa, o órgão reafirmou seu compromisso com a proteção e defesa dos direitos dos consumidores, tornando-se cada vez mais acessível e presente na vida dos cidadãos. A van itinerante é mais do que um veículo, é uma ferramenta de empoderamento e educação, levando informação e assistência onde quer que haja um consumidor em busca de seus direitos.