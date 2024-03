Mais de 65 mil estudantes das escolas públicas estaduais recebem dois pacotes de absorventes por mês (Foto: Wagnas Cabral)

Publicado: 18.03.2024

O Programa Goiano de Dignidade Menstrual garantiu a entrega de absorventes a mais de 65 mil estudantes das escolas públicas estaduais. A distribuição, além de assegurar o conforto nos períodos menstruais, contribui para que a estudante não falte às aulas em decorrência de não poder comprar o produto, evitando a evasão escolar.

Instituído no final de 2021, pela lei estadual Nº 21.163/21, o primeiro ano do programa entregou os pacotes de absorventes a 52,2 mil alunas das escolas estaduais dos 246 municípios goianos. Em 2022, o número de atendidas subiu 53,9 mil estudantes. Em 2023, o programa contabilizou 65 mil alunas beneficiadas e um investimento de R$ 3,1 milhões.

PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL

A entrega é feita pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da escola na qual a aluna está matriculada. São dois pacotes com oito unidades por mês, durante o período de 12 meses, e mais um pacote adicional por semestre.

Além das estudantes da rede pública, adolescentes em cumprimento de medida de privação de liberdade, mulheres em cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto do sistema prisional e aquelas em situação de rua e/ou extrema pobreza também recebem o artigo de higiene pessoal por meio do programa, que é executado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

A coordenação, a supervisão e a integração do Programa Goiano de Dignidade Menstrual são realizadas pelo Gabinete de Políticas Sociais. A meta é contemplar 146 mil mulheres em Goiás.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Educação – Governo de Goiás