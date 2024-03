Coro Sinfônico Jovem apresenta obras de Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Beethoven e outros compositores na abertura da temporada 2024 (Foto: Cinthia Oliveira)

Publicado: 19.03.2024

O Coro Sinfônico Jovem de Goiás realiza, nesta quarta-feira (20/03), o concerto de abertura da temporada 2024. A apresentação começa às 20 horas, no Teatro Escola Basileu França, sob a regência do maestro Weber Assis e com a participação da pianista Michella Adorno. A entrada é gratuita.

Além da abertura da temporada, o concerto marca o início das comemorações dos 10 anos do grupo. O repertório especial contempla sucessos de crítica nos anos de 2022 e 2023, incluindo obras de Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Beethoven, Henrique de Curitiba, Fernando Cupertino, entre outros.

“O público que vier ao Teatro Basileu França ouvirá um repertório variado, com sons e cores bem diferentes. Esse concerto inaugura um ano muito importante para o grupo. Um ano de comemorações e recordações. Estamos produzindo uma série de concertos em comemoração ao aniversário do grupo”, afirma o maestro Weber Assis.

O evento conta com a coordenação dos Grupos Sinfônicos da Escola do Futuro em Artes Basileu França e apoio da Fundação Nacional de Apoio à Pesquisa e do Governo do Estado de Goiás.

CORO SINFÔNICO JOVEM DE GOIÁS

O Coro Sinfônico Jovem é uma das áreas do Basileu França, unidade de ensino profissionalizante pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021 é gerido pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).

SERVIÇO

Assunto: Coro Sinfônico Jovem de Goiás apresenta concerto de abertura da temporada 2024

Quando: Quarta-feira (20/03), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França (Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO)

Entrada Franca

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás