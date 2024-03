Jóquei Pesca e Lazer vai receber advogados, familiares e amigos para um dia de lazer e competição

Publicado: 19.03.2024

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Anápolis divulgou detalhes do seu terceiro torneio de pesca esportiva. O evento promete reunir a advocacia e seus entes queridos para um dia repleto de diversão e disputas acirradas. Marcado para o dia 20 de abril, no Jóquei Pesca e Lazer, o torneio começará às 8h e se estenderá até as 18h.

As inscrições serão abertas no próximo dia 18, durante um evento no local. Com premiações que somam cinco mil reais, trata-se de uma oportunidade única para a comunidade jurídica e seus amigos desfrutarem de um ambiente acolhedor e familiar. Cada equipe poderá contar com um advogado e mais dois participantes, sem restrição de profissão.

Regras e premiação

Segundo o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, além dos prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados, haverá troféus, medalhas, e até mesmo premiações especiais para o maior peixe capturado e para a equipe que não conseguir pescar nenhum peixe, a chamada “equipe dedão”. A organização do torneio ficará a cargo de Rodrigo da LR Torneios, que traz sua expertise e um sistema digital para garantir a precisão na pesagem dos peixes.

Este sistema inovador assegura que cada captura seja registrada instantaneamente. As regras do torneio serão divulgadas em breve, em grupo de WhatsApp será criado para facilitar a comunicação entre os participantes. “O local do evento é o Jóquei Pesca e Lazer, antigo Jóquei Clube de Anápolis, que oferece uma infraestrutura completa com praças de alimentação e brinquedotecas, garantindo entretenimento para todas as idades”, afirma o presidente.

Diversidade e Sustentabilidade

Para o diretor do Jóquei, William Santana, os competidores terão a chance de pescar uma grande variedade de espécies da bacia do Araguaia, como pirarucu, pirarara, piraíba, tucunaré, tambaqui, pial, matrinxã e dourado. “O torneio enfatiza a pesca esportiva responsável: capturou, registrou, brincou, devolve o peixe para a represa”, explica. Outra atração é Rafael Silvério, renomado campeão de pesca, que estará presente para conduzir um workshop, compartilhando técnicas e estilos de pesca. “Este será um momento ideal para pescadores iniciantes e experientes tirarem suas dúvidas e aprimorarem suas habilidades”, conclui William.