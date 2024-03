Fica 2024 tem mais de mil filmes inscritos: diversidade é celebrada em diferentes mostras audiovisuais (Fotos: Secom-GO)

Publicado: 22.03.2024

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2024) recebeu 1.078 inscrições. O número representa mais que o dobro de filmes inscritos na edição de 2023.

O festival, que será realizado de 11 a 16 de junho, na cidade de Goiás, vai destinar premiações que variam de R$ 5 mil a R$ 35 mil, além de troféus e menções honrosas.

Serão selecionados seis longas-metragens e oito curtas-metragens, entre os quais, três serão goianos.

Concorrem ao festival produções de 76 países, com filmes para a Mostra Internacional Washington Novaes vindos de países da Ásia, América, África, Europa e Oceania.

A secretária da Cultura, Yara Nunes, ressalta que o novo recorde evidencia a relevância do Fica para além das fronteiras do estado e do Brasil.

“Novamente, o número de participantes superou nossas expectativas. Isso mostra a importância do Fica para o mercado do audiovisual dentro e fora do país”, afirma.

Ao todo, foram inscritas 900 propostas para a Mostra Internacional Washington Novaes, o que representa um aumento de 83,5% em relação ao ano anterior.

Também foram inscritos 103 filmes para a Mostra de Cinema Goiano, com produções de todo estado, 21 filmes da cidade de Goiás para a Mostra Becos da Minha Terra e 54 filmes para a Mostra Indígena e de Povos Tradicionais.

Do Brasil, estão inscritas produções de Roraima, Amazonas, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, entre outros.

As comissões responsáveis pela avaliação do material audiovisual são formadas por profissionais com notória experiência e conhecimentos na área e, em sua maioria, estão compostas por membros escolhidos a partir de chamada pública, contando também com indicações da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e do Conselho Estadual de Cultura do Estado de Goiás.

SOBRE O FESTIVAL

A 25ª edição do Fica é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O festival também conta com apoio do programa Goiás Social; das secretarias de Estado da Retomada, de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

A programação é gratuita e contará com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental, além das atrações culturais.

