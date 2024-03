Espetáculos, oficinas e workshop estão na programação do TeNpo 2024. No primeiro dia do evento, às 16h30, será encenado espetáculo “Circo de Doisdo”, (imagem acima) da companhia paulista Cia Pé de Cana, no palco da Lagoinha, no Setor Sol Nascente (Foto: Tanaka Photography)

Publicado: 22.03.2024

Em sua 19ª edição, a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo 2024) movimenta a cena cultural da região a partir de 29 de março, com uma programação repleta de espetáculos e atividades culturais, todos gratuitos.

Além de atrações nacionais, como Eri Johnson e Cláudia Ohana, o evento abre espaço para os artistas goianos. Dez espetáculos de grupos regionais foram selecionados via edital. A programação completa pode ser acessada em: mostratenpo.cultura.go.gov.br/programacao-tenpo-2024.

A abertura oficial do evento, no dia 04 de abril, às 19h30, está a cargo do grupo goiano Ateliê do Gesto, que apresenta o espetáculo “Dança Boba” no Teatro Tatersal — estrutura montada na Orla da Lagoa Grande, no município.

Ainda no primeiro dia do evento, às 16h30, será encenado o “Circo de Doisdo”, da companhia paulista Cia Pé de Cana, no palco da Lagoinha, no Setor Sol Nascente. Já às 17h30 é a vez do Grupo Farândola Teatro – Circo apresentar a montagem “A Orelha de Vicente”, no Teatro do Centro Cultural de Porangatu.

Uma das novidades desta edição do TeNpo é a encenação da Paixão de Cristo, no dia 29 de março, Sexta-Feira da Paixão, a partir das 19h, depois da tradicional procissão que celebra a data, na Prainha da Lagoa Grande (Foto: Secult-GO)

Uma das novidades desta edição do TeNpo é a encenação da Paixão de Cristo, no dia 29 de março, Sexta-Feira da Paixão, a partir das 19h. A tradicional procissão será celebrada na Prainha da Lagoa Grande, principal cartão postal porangatuense, com projeção mapeada.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Dentro das ações formativas, o 19º TeNpo terá cinco oficinas voltadas às artes cênicas, cujas inscrições estão abertas até dia 26 de março.

A mostra oferece ainda três workshops voltados ao empreendedorismo cultural e artístico. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pelo portal: https://mostratenpo.cultura.go.gov.br.

O 19º TeNpo está marcado para os dias 29 de março a 7 de abril, em Porangatu. O evento é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A iniciativa tem correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e parceria da Secretaria da Retomada, Prefeitura de Porangatu, Goiás Social e Academia Viking Cross. O festival recebe investimento de R$ 2 milhões do Tesouro Estadual.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás