Documentário conta com apresentação e roteiro de Enzo de Lisita (Foto: ABC Digital)

Publicado: 22.03.2024

Na reta final do campeonato goiano deste ano, o telespectador da TV Brasil Central vai conhecer a fundo a história da disputa, que está completando 80 anos neste 2024. O programa especial de cinco episódios estreia na telinha da TBC, na próxima segunda-feira (25/03), na semana que antecede o primeiro jogo da grande final.

As semifinais do campeonato começaram no último fim de semana, entre Aparecidense e Vila Nova e Goiânia x Atlético. A disputa segue até os dias 25 e 27, quando serão conhecidos os finalistas que duelarão pela conquista do campeonato entre o fim do mês e a primeira semana de abril.

Segundo o presidente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, a ideia do especial nasceu com o sucesso das transmissões dos jogos do Goianão, que está no segundo ano.

“Vimos que a TBC trouxe um grande presente para o público goiano, transmitindo ao vivo os jogos de um esporte que é paixão nacional e nossa também aqui em Goiás. Contar essa história bem contada, com a criatividade e a competência que temos na agência é a cereja do bolo. Esse especial vai entrar para a história também, assim como é histórico o nosso futebol goiano”, disse Júnior.

80 ANOS DO GOIANÃO

De acordo com Mazé Alves, coordenadora do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da ABC, o documentário especial sobre o campeonato goiano reforça a longa trajetória da agência em retratar a cultura do estado.

“Nós trabalhamos em prol da memória cultural do estado, e o esporte é um elemento apaixonante dessa cultura”, disse fazendo referência à expertise do programa TBC Memória na feitura do especial.

É que a pesquisa e elaboração do especial “Goianão 80 Anos” coube ao núcleo que faz o TBC Memória, programa da TV Brasil Central que retrata fatos e personagens marcantes de Goiás. O jornalista Enzo de Lisita diz que o especial destaca a evolução cronológica do campeonato, iniciado no fim de 1944 com a participação de apenas cinco times: os quatro da capital (Goiás, Vila Nova, Atlético e Goiânia) mais o extinto Campinas, do bairro goianiense de mesmo nome.

O primeiro campeonato foi vencido pelo Atlético, que bateu na final o Goiânia pelo placar de 4 a 2. Curiosamente, os dois fazem uma das semifinais deste ano.

Em linguagem de documentário, cada episódio, que varia de 18 a 22 minutos, vale-se de muita pesquisa histórica e depoimentos de ex-jogadores, torcedores, historiadores e jornalistas esportivos. O conteúdo tem desde figuras folclóricas, como a torcedora Nega Brechó do Vila Nova, a historiadores conhecidos na cidade, como o professor Horieste Gomes, assumido torcedor atleticano para quem já dedicou livros.

Entraram ainda na seleção de depoimentos os de cronistas esportivos da casa, como Evandro Gomes e Rupert Nickerson, entre outros.

Depois da estreia, na segunda-feira (25/03) em dois horários (às 14h e 19h10), o especial “Goianão 80 Anos” será reprisado na semana entre as duas finais do campeonato deste ano. O documentário conta com a produção de Fausto Borges, apresentação e roteiro de Enzo de Lisita, pesquisa de Givaldo Corcínio e finalização de Célio Silveira, nomes que dividem a direção do projeto.

Editado por Kattia Barreto via Agência Brasil Central (ABC) – Governo de Goiás