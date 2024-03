Empreendedores participam de evento de apresentação de startups selecionadas para participar de programa de apoio do Governo de Goiás (Foto: Secti)

Publicado: 26.03.2024

O Governo de Goiás apresentou, nesta segunda-feira (25/03), as 20 startups selecionadas para desenvolver soluções inovadoras de impacto socioambiental no estado. Entre as propostas, há desde a criação de serviço de assinatura de controle de pragas à produção de curativo nanotecnológico à base de própolis.

Os negócios foram aprovados em edital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Hub Goiás.

Há startups de todo o país entre as contempladas, que poderão trabalhar gratuitamente no Hub Goiás, além de receber ajuda de custo mensal. As seis primeiras colocadas ainda receberão premiação, que pode chegar a até R$ 60 mil, conforme critérios do edital.

“Estou achando incrível, porque estamos na fase inicial do negócio e procurando possibilidades para que a gente possa ampliar nossa atuação”, diz Heitor Arrais, da startup de reformas habitacionais Palha Social.

O titular da Secti, José Frederico Lyra Netto, explica que o programa Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental (NIIS) tem o objetivo de atrair empreendedores.

“O objetivo é apoiar negócios que gerem inovação e, por meio disso, impactem positivamente no aspecto social ou no meio ambiente. O governador Ronaldo Caiado pediu prioridade a este programa, que fará Goiás sair na frente na área, e este é só o começo”, afirma.

As startups também receberão acompanhamento para desenvolverem seus negócios por meio de mentorias, capacitações, encontros de conexão, palestras, oficinas, consultorias e outras iniciativas de apoio.

“Nossa expectativa, ao apoiar esses negócios, é que eles entrem de fato em operação e façam a diferença na sociedade”, relata Wiviany Araújo, analista de Inovação, Desenvolvimento de Negócios e Startups do Hub Goiás.

O programa NIIS foi lançado em 17 de outubro e tem como objetivo apoiar e fomentar negócios em diferentes modelos, visando à redução ou solução de problemas no estado de Goiás. As startups selecionadas apresentaram soluções em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás