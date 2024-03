Governador Ronaldo Caiado (Foto: Secom/ Arquivo)

Publicado: 27.03.2024

O governador Ronaldo Caiado anuncia, na manhã desta quarta-feira (27/03), às 9h15, os números do Produto Interno Bruto (PIB) estadual referentes ao ano de 2023. As informações serão divulgadas durante coletiva de imprensa, no Salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Também serão repassados outros dados, como o Custo Goiás, novo indicador que mede o custo para abertura e manutenção de empresas.

Conforme estimativa do Instituto Mauro Borges (IMB), órgão de estudos e pesquisas do Governo de Goiás, o PIB cresceu 4,4% no último ano. Os três setores pesquisados – indústria, agropecuária e serviços – tiveram desempenho positivo, com reflexo direto na geração de emprego e renda. O avanço ficou acima do índice nacional, que foi de 2,9% para o mesmo período, de acordo com o IBGE.

SERVIÇO

Assunto: Governador Ronaldo Caiado divulga indicadores econômicos do estado

Quando: 4ª feira (27/03), às 9h15

Onde: Salão Dona Gercina Borges, Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica, Goiânia (GO)

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás