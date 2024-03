Reforço será nas rodovias, incluindo fiscalização de trânsito e campanhas educativas para prevenção de acidentes e combate ao tráfico de drogas (Foto: Magno Leão/SSP)

Publicado: 27.03.2024

O Comando-Geral da Polícia Militar de Goiás lançou, nesta quarta-feira (27/03), a Operação Semana Santa 2024, na Academia da PMGO, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Ao longo do feriado prolongado, várias ações e diligências serão desenvolvidas a fim de combater crimes contra a vida e o tráfico de drogas.

Ação também vai recapturar foragidos e atender demais ocorrências em território goiano e dar continuidade à queda nos índices de criminalidade em Goiás.

Conforme já tinha sido anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, na última segunda-feira (25/03), a corporação recebe novos militares neste início da Semana Santa. “Ingressamos mais 500 policiais, ampliando a segurança no estado de Goiás e dizendo em alto e bom som: jamais o crime ou o estado crime que já existiu aqui, ressuscitará”, afirmou.

A Operação conta com o efetivo de 20 comandos regionais, do Comando de Policiamento da Capital (CPC), do Comando de Policiamento Rodoviário e apoio do Comando de Missões Especiais, além do Comando de Operações de Cerrado. Todos eles irão reforçar o efetivo em todo o estado.

Para proporcionar segurança de qualidade, o reforço será feito nas rodovias, incluindo fiscalização de trânsito e campanhas educativas para prevenção de acidentes e complemento do combate ao tráfico de drogas.

EFETIVO

Novo comandante-geral da PMGO, coronel Marcelo Granja, saudou a tropa e afirmou que o novo efetivo é muito bem vindo.

“É um implemento, de 500 policias a mais. Os senhores agora estão iniciando o serviço operacional nas ruas. Terão que tomar decisões em minutos, sejam profissionais. Continuem preocupados, principalmente com a sociedade. Os senhores carregam nos ombros as decisões operacionais, nas diversas ocorrências. O infrator da lei tem que saber que a PMGO não tolera bandido. Nós somos designados pelo governador, pelo secretário de segurança pública, para avançar. Vamos dar continuidade às reduções dos índices de criminalidade”, disse.

O coronel afirmou ainda que está em defesa da tropa. “Os senhores tem aqui neste comandante, uma pessoa que irá defendê-los 24 horas por dia. Sejam muito sábios nas decisões, quer seja no policiamento ostensivo preventivo, quer seja no policiamento repressivo. Quero desejar muito sucesso nesta Operação.”, completou.

NOVOS INTEGRANTES

Após 1.693 horas de atividades do Curso de Formação de Praças (CFP), 669 praças da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) se formaram no último dia 14, no Ginásio Goiânia Arena, na capital. Os formandos, que foram aprovados em concurso público realizado em 2022, concluíram o curso ministrado nas dependências do Comando da Academia de Polícia Militar, em Goiânia, e devem ser lotados em diferentes regiões do estado.

Nesta Operação, eles entram como reforço primordial ao efetivo. “Estamos recebendo os alunos, formandos em todo estado, já implementando as atividades de patrulhamento ostensivo e preventivo. E todos os comandantes estão implementando ações para que possamos reduzir ainda mais a criminalidade”, complementou o coronel Marcelo Granja.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Segurança Pública – Governo de Goiás