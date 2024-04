Governo de Goiás investe em programas de alfabetização de adultos: educação como ferramenta de transformação social (Foto: Seduc)

Publicado: 01.04.2024

Goiás apresentou a maior redução do país na taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais, nos últimos oito anos. O índice goiano, entre os anos de 2016 e 2023, saiu de 5,9% para 4%, valor que representa 32,2% de diminuição relativa. A redução brasileira foi de 19,4% no mesmo período.

Os dados são da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisada pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

O resultado mostra a efetividade do trabalho do programa Goiás Social em busca de dar autonomia às pessoas em vulnerabilidade por meio da educação. É para o que destaca a coordenadora da ação, primeira-dama Gracinha Caiado, ao citar o programa Alfabetização e Família.

“Estamos prestes a lançar a quarta turma desta ação, que já possibilitou a milhares de goianos a oportunidade de ler, escrever e fazer contas básicas. A educação transforma e o Goiás Social aposta nisso”, destaca Gracinha.

ALFABETIZAÇÃO E FAMÍLIA

Lançado em 2019, o programa Alfabetização e Família tem como objetivo justamente o aumento da escolarização de jovens, adultos e idosos goianos. Executado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), o programa oferta turmas de alfabetização nos municípios atendidos pelo programa Goiás Social.

Em 2024, o programa chega à sua quarta etapa, com a previsão de atender até 6 mil alunos em todo o estado. As primeiras 40 turmas já foram formadas e estão frequentando as aulas desde o início do mês de março.

“Quando chego aos municípios e vejo pessoalmente as histórias de muitos idosos podendo melhorar de vida, aprendendo a ler e a escrever, eu tenho a certeza de que estamos no caminho certo”, complementa Gracinha.

Conforme a PNAD, a maior redução do analfabetismo ocorreu entre as pessoas com mais de 60 anos. Neste grupo, a taxa diminuiu de 24,4% em 2016 para 14,2% em 2023, resultando em uma diferença de 10,2 pontos percentuais.

Outro destaque foi a taxa de analfabetismo entre pessoas de cor preta ou parda, que apresentou redução de 34,3%. Enquanto isso, a redução entre as pessoas de cor branca foi de 24,4%. Quanto ao gênero, foi observado queda semelhante, com redução de 32,3% entre os homens e 32,1% entre as mulheres.

ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

Goiás também incentiva a alfabetização de crianças por meio do programa AlfaMais Goiás, desenvolvido em regime de colaboração entre estado e municípios, com foco em assegurar que os menores saibam ler e escrever até o segundo ano do ensino fundamental.

A iniciativa atende aproximadamente 300 mil estudantes nos 246 municípios goianos e recebeu cerca de R$ 60 milhões em recursos. “É uma questão de dignidade dar a tantas pessoas a oportunidade de melhorar de vida. Quanto mais educação, mais mobilidade social”, conclui o governador Ronaldo Caiado.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria Geral de Governo (SGG) – Governo de Goiás