Pacote de coxa e sobrecoxa foi o item que apresentou maior variação, com o menor preço encontrado a R$ 6,59 e o maior a R$ 11,99

Publicado: 01.04.2024

Uma pesquisa do Procon Anápolis, realizada nos dias 22, 25 e 26 de março, revelou uma variação de até 82% no preço da carne comercializada em Anápolis. Foram levantados os valores de cortes bovinos, suínos e aves em seis estabelecimentos comerciais, sendo três açougues de supermercados e três casas de carnes.

Na comparação dos preços praticados em açougues de supermercados, o item que apresentou maior variação foi o pacote de coxa e sobrecoxa (82%), com o menor preço encontrado a R$ 6,59 e o maior a R$ 11,99. Em seguida, está o lombo suíno, que registra 77% de variação, com o menor preço a R$ 12,99 e a maior a R$ 22,99.

Já nas casas de carnes, a costela é o corte com a maior variação (58%), sendo o menor preço encontrado a R$ 13,90 e o maior a R$ 21,99. Em segundo lugar está a linguiça fina de porco, com variação de 27% e preços entre R$ 22 e R$ 28.

Segundo o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, a pesquisa tem por objetivo auxiliar o consumidor anapolino na hora de realizar as compras. “Diante das dificuldades financeiras que assolam o país, esta pesquisa oferece para a população dicas e estratégias para economizar e garantir o máximo de suprimentos para suas famílias. Então, sempre compare os preços antes de efetuar a compra e aproveite as promoções”.

O órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor. As denúncias ou qualquer prática suspeita podem ser denunciadas para o Procon pelo telefone (62) 3902-1365 ou via WhatsApp (62) 3902-2882. Confira o relatório completo no https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.