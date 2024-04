Caiado é convidado para feira agrícola em Uberlândia (MG): reconhecimento pela atuação em apoio à atividade rural (Foto: Lucas Diener)

Publicado: 02.04.2024

A busca por soluções energéticas sustentáveis para promover o crescimento da economia foi enfatizada pelo governador Ronaldo Caiado, durante abertura da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec), nesta segunda-feira (1/04), em Uberlândia (MG).

“O uso de biocombustível e de bioenergia é uma das maiores questões no Brasil hoje. Indiscutivelmente, é preciso trabalhar no sentido de descarbonização do meio ambiente”, afirmou, após elogiar a escolha do tema.

Com décadas de atuação em apoio à atividade rural, Caiado foi a maior autoridade presente no primeiro dia do evento. Em discurso, ele destacou a produção de etanol no estado de Goiás e sua utilização.

“O etanol já mostrou que é alternativa não só para ofertar energia, como também para ser menos poluente”, acrescentou o governador. “Com investimento em pesquisa e tecnologia, teremos produtividade cada vez maior”, projetou.

A programação da feira ocorre no Parque de Exposições Camaru e segue até o próximo sábado (05/04), com participação de empresários e entidades de classe. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, agradeceu a presença do chefe do Executivo goiano.

“É uma oportunidade para estreitar os laços do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba com Goiás, pois são duas regiões muito parecidas na produção rural e muito pujantes no nosso país”, reconheceu.

Para o presidente do Sindicato Rural do município, Thiago Silveira, os produtores devem se atentar às possibilidades de negócios no cenário atual. “O desenvolvimento sustentável é uma agenda que será imperativa para as exportações”, afirmou.

“O papel da indústria do agro é muito importante. Temos que lembrar à população que não vive na fazenda que o agro é um grande conservador de áreas e de qualidade da água”, completou o vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus.

FEMEC

A Femec é um evento que reúne empresas, produtores rurais e profissionais do setor para apresentar novidades em tecnologia, máquinas, demonstração de insumos e equipamentos para operação rural. Em 2023, recebeu cerca de 100 mil visitantes e movimentou R$ 2,4 bilhões.

Esta é a segunda grande feira do setor a fazer o convite a Caiado em 2024. Em março, o governador prestigiou a 24ª edição da Expodireto Cotrijal, no Rio Grande do Sul, e foi eleito personalidade nacional do agro.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás