Publicado: 02.04.2024

O Governo de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), realiza a segunda edição do Etos.IA – Provocações. Com participação de acadêmicos, docentes, representantes da sociedade civil e da comunidade, o evento tem como objetivo promover um debate sobre os limites da ética na sociedade contemporânea.

A segunda edição será no dia 9 de abril, a partir das 8 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita.

Dividido em três categorias, os ingressos para a segunda edição do evento podem ser retirados no Sympla por estudantes, docentes e comunidade. Durante todo o dia, os participantes poderão acompanhar painéis com quatro eixos centrais, sendo eles: ética e mídia; ética das virtudes e setor público; indivíduo e sociedade; e direitos humanos e políticas públicas.

Os temas são debatidos por renomados mestres e doutores, que discutirão o papel da ética no mundo nos mais diversos eixos de abordagem. A mediação dos painéis ficará por conta do professor Dr. Anderson Borges, da Faculdade de Filosofia, da UFG.

PROGRAMAÇÃO ETOS.IA – PROVOCAÇÕES

O evento terá início às 8 horas com um coffee-break para os convidados e palestrantes. O primeiro painel do dia, marcado para às 9h30, terá como tema a Ética e a Mídia, com a participação do professor Dr. Guilherme Ghisoni (Fafil/UFG), abordando “Podem fotografias determinar quem somos?”, e da professora Dra. Ângela Moraes (FIC/UFG), explorando “Se acredito, é verdade! Por que as Fake News viralizam?”.

Em seguida, o professor Dr. Rafael Pereira (Fafil/UFG) aborda “Por que agir corretamente? Motivação e Justificação no setor público”, e Érika Lacet (Conaci) analisa “Questões”, dentro do painel Ética das Virtudes e Setor Público, marcado para às 10h30.

No período da tarde, o evento retoma às 14 horas, com o terceiro painel do dia: Indivíduo e Sociedade. O professor Me. Rafael Gargano (UNB), discute “Há sociedade de indivíduos?” e professor Dr. André Martins (UFRJ), aborda “Há ética sem compreensão da afetividade?”.

O último painel do evento, Direitos Humanos e Políticas Públicas, começará a partir das 15 horas, com as considerações da professora Dra. Helena Esser (Fafil/ UFG) sobre “Direitos Humanos para quem?”, do professor Dr. Adriano Correira (Fafil/UFG), abordando “Que Humanidade é essa do crime contra a humanidade?”, e da professora Dra. Isabelle Bolfarini (UEG), sobre “Direitos Humanos de que forma?”.

SERVIÇO

Etos.IA – Provocações | 2ª edição

Quando: 09/04/2024

Horário: das 08h às 17h

Local: Biblioteca Bernardo Élis | Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia – GO

Ingressos: via Sympla https://www.sympla.com.br/evento/etos-ia-provocacoes-2-edicao/2389233

Evento gratuito

Editado por Juliana Carnevalli via Controladoria-Geral do Estado – Governo de Goiás