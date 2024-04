Inscrições podem ser feitas pelo site da PGE-GO, até às 17h da próxima sexta-feira (05/04) (Foto: Divulgação)

Publicado: 02.04.2024

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) abriu nesta segunda-feira (1°/04) as inscrições do 14º Processo Seletivo para Estágio de Graduação em Direito. Serão selecionados até 165 candidatos para formação de cadastro de reserva, que serão convocados de acordo com a demanda e disponibilidade orçamentária.

As inscrições podem ser feitas pelo site da PGE-GO, até às 17h da próxima sexta-feira (05/04). O valor da bolsa de estágio é de R$ 1 mil, acrescida de auxílio-transporte, para uma carga horária de 4 horas diárias.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve entregar 3 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), na sede da PGE-GO, no Setor Oeste, de 1º a 5 de abril, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Serão dispensados da entrega de alimentos os candidatos que, no ato da inscrição, comprovarem ser beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem). A comprovação será mediante inserção de declaração emitida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), no sistema de inscrição.

Para a realização da prova, o candidato pode estar em qualquer período ou ano do curso de Direito. Porém, somente serão contratados, na condição de estagiários, os candidatos que já estiverem cursando pelo menos o 3º ano ou o 5º período/semestre da grade curricular do curso.

Os estagiários selecionados deverão exercer as atividades de estágio exclusivamente em órgãos internos da PGE-GO, em Goiânia. Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, as quais deverão atestar, por meio de laudo médico, a espécie e o grau ou nível da deficiência.

