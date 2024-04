Apresentação dos músicos Júlio Lemos (imagem acima) e Willian Isaac, une o melhor da música instrumental popular brasileira local e nacional, e conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (Foto: Secult-GO)

Publicado: 03.04.2024

Um repertório rico em goianidade, música popular brasileira e o melhor do clássico europeu é o que propõe a turnê gratuita do show MPBeats, que dá o play nas apresentações em Goiânia a partir desta terça-feira (02/04).

A turnê, realizada ao som do violino de Willian Isaac e do violão sete cordas de Júlio Lemos, com roupagem eletrônica do DJ Anderson Nem, conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Até o dia 05 de abril, o roteiro do show, que tem entrada gratuita, passa pela Escola Municipal Prof. Deushaydes Rodrigues De Oliveira, Calepa do Instituto Gustav Ritter, Teatro do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), Teatro da Emac (UFG) e Teatro Goiânia Ouro.

Violinista Willian Isaac (Foto: Secult-GO)

O objetivo da apresentação, segundo os músicos, é levar ao público uma nova roupagem para a música goiana, que dialoga esteticamente com as novas tendências da música eletrônica.

No repertório mescla a música folclórica goiana como o clássico Noites Goianas, de Joaquim Bonifácio e Joaquim Santana, com melodias inéditas como Saquasamba e Vai Meu Samba, do compositor e violonista goiano Júlio Lemos.

Também compõem o show do MPBeats clássicos do choro, como Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu; Brasileirinho, de Waldir Azevedo e Santa Morena, de Jacob do Bandolim, clássicos da Bossa Nova, como Wave e Samba de Uma Nota Só, de Tom Jobim, além de músicas do repertório clássico do violino, Verão, das quatro estações de Antonio Vivaldi além do samba-jazz, Berimbau de Baden Powell, dentre outros.

O show completo pode ser assistido pelo canal no Youtube https://youtu.be/lYVRlw3BIz8.

SERVIÇO

03/04 – 20h horas no Teatro do CCUFG

04/04 – 19h30 No Teatro da Emac-UFG

05/04 – 20h30 no Teatro Goiânia Ouro

Entrada gratuita

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás