8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária (CNDA) será realizada em Goiânia, de 4 a 6 de junho, com o tema “Conectividade na Agropecuária” (Foto: Agrodefesa)

Publicado: 04.04.2024

A 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária (CNDA) será realizada em Goiânia, de 4 a 6 de junho, com o tema “Conectividade na Agropecuária”. Esta é a primeira vez que um estado da região Centro-Oeste sedia a conferência, que é bianual e terá a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) como anfitriã e apoiadora.

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), com a participação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta, ressalta que “a CNDA é um evento de grande relevância nacional, e receber os congressistas, em Goiânia, como produtores rurais, especialistas, estudantes e profissionais do setor agropecuário, é uma honra pois teremos a oportunidade de trocar experiências e evidenciar a força do agronegócio goiano.”

A gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, que preside a Comissão Organizadora da 8ª CNDA, Daniela Rézio, faz um panorama das novidades para a edição deste ano.

“A Conferência é um evento de discussão técnico-científico, que, pela primeira vez, inovou no formato com a inclusão da participação dos produtores rurais, impactando de modo positivo nos debates que resultarão em importantes medidas que visam fomentar o mercado agropecuário, assegurar a qualidade e segurança alimentar”, reforça.

8ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA

A Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária é promovida pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), sediada em Salvador (BA), que tem como missão promover a interação e compartilhamento de conhecimentos técnico-científicos entre os profissionais executores da defesa sanitária animal e vegetal dos órgãos estaduais.

O evento tem como objetivos discutir, de forma transversal, as demandas da sociedade, seja do ponto de vista dos serviços finalísticos prestados às distintas cadeias produtivas, como também dos controles de processos que resultam na oferta de alimentos livres de resíduos e contaminantes; buscar o fortalecimento do sistema de vigilância ativa e passiva pela adoção da inteligência quarentenária e princípios epidemiológicos; e discutir sobre manejo de pragas, controle de enfermidades e impactos ambientais.

O público-alvo do evento é formado por técnicos agrícolas; engenheiros agrônomos, florestais; médicos veterinários; zootecnistas; técnicos em agropecuária de órgãos públicos federais e estaduais, de pesquisa e assistência técnica; sindicatos rurais; cooperativas agrícolas; auditores; fiscais e agentes agropecuários; professores universitários; estudantes de ciências agrárias; entre outros profissionais.

A conferência foi realizada pela última vez em 2022, em Belo Horizonte (MG), e reuniu 864 congressistas. A proposta da organização para a edição deste ano é ampliar a participação, e a expectativa é de que o evento alcance uma média de 1.500 inscritos.

SERVIÇO

8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária

Data: 4, 5 e 6 de junho

Local: Centro de Convenções de Goiânia

Mais informações: https://8cnda.com.br/

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás