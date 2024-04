Cena do filme Com Carinho, de Pablo Félix (Imagem: Divulgação)

Publicado: 04.04.2024

A primeira edição GIFF Interiores chega aos municípios de Matrinchã, nesta quinta-feira (04/04), e Nova América (11/04), levando exibição de filmes nacionais que foram destaque no II Festival Internacional de Cinema de Goiânia (GIFF 2023). A entrada é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa é realizada pelas produtoras CSD Filmes e Concha Filmes, com apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O projeto, que marca uma nova etapa na oferta de entretenimento e cultura a municípios com até 6 mil habitantes no estado, tem como objetivo democratizar o acesso ao cinema no interior de Goiás.

Em Matrinchã, as sessões itinerantes serão realizadas no Clube de Eventos. Em Nova América, a exibição será na Feira Livre da cidade, ambos a partir das 19 horas.

A programação conta com quatro curtas-metragens: ¨Pensão Alimentícia¨, de Silvana Beline; ¨Jussara¨, de Camila Ribeiro; ¨Fitoterapia¨, de Eduardo Piotroski; e ¨Com Carinho¨, de Pablo Félix.

¨Nosso intuito é dar oportunidade para que o público de cidades pequenas possam assistir o que nós assistimos aqui na capital¨, explica Cássio Domingos, diretor da CSD Filmes e coordenador-geral do projeto, juntamente com a cineasta Vanessa Goveia.

GIFF INTERIORES

Para além do entretenimento, o GIFF Interiores é uma oportunidade de integração cultural e social, uma vez que a maior parte da equipe é composta por gestores e moradores das respectivas cidades, que estão sendo remunerados pelo trabalho.

Segundo Cássio, a iniciativa enriquece ainda mais a experiência dos participantes e estimula a economia local, fortalecendo também laços comunitários. Outro destaque é o convite feito ao Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges, de Nova América, oportunidade para que a comunidade indígena também participe da exibição.

Para a coordenadora Vanessa Goveia, a expectativa dos realizadores é de que o GIFF Interiores alcance novas regiões a cada edição, com a possibilidade de exibição de filmes latinos, além de oficinas e debates com diretores de cinema.

̈ Planejamos o evento para que a população vivencie algo inesquecível. O cinema itinerante desempenha um papel vital na promoção da cultura, educação e empoderamento nos municípios do interior¨, ressalta.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás