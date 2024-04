Feira E-cêntrica 2024 será de 06 e 07 de abril (Foto: Lays Vasconcelos)

Publicado: 04.04.2024

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe mais uma vez a Feira E-cêntrica, de 06 e 07 de abril. Em sua 6ª edição, o evento reúne 84 expositores, entre publicadores e artistas de cinco estados e do Distrito Federal.

Realizada pela Negalilu Editora e parte do calendário nacional de feiras de publicações independentes, a Feira E-cêntrica 2024 contará com oficinas, um minicurso, três visitas guiadas e quatro rodas de conversa, além de performance, sarau, deriva fotográfica e exposição de arte. Este ano, o evento conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

De acordo com a curadora da Feira E-cêntrica, Larissa Mundim, a feira busca “criar condições de acesso à cadeia produtiva do livro e ao mercado editorial influenciando práticas cada vez mais abertas e diversas”. “Para isso, tanto na elaboração do programa quanto na seleção de expositores e expositoras, a curadoria considera aspectos da chamada ‘visão e-cêntrica’”, detalha Larissa Mundim.

A curadora ressalta ainda que a E-cêntrica também está alinhada a ações de fortalecimento dos agentes sub-representados (mulheres, pessoas negras, povos indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e idosos).

A programação completa está disponível no site do evento.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás