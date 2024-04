Espetáculo circense será neste sábado, no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia (Foto: Cinthia Oliveira)

Publicado: 05.04.2024

O Circo Basileu França apresenta, no próximo sábado (06/04), às 20h, o espetáculo circense “III Varieté Multicultural Basileu França”. Artistas de diferentes nacionalidades, entre equilibristas, malabaristas, palhaços e acrobatas apresentam o espetáculo como aquecimento para o 3º Festival Internacional de Circo Basileu França.

A apresentação será no Teatro Escola Basileu França, com ingressos a R$ 10 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O espetáculo é criado e executado pelos alunos do Curso Técnico em Artes Circenses da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França e conta com a coordenação de Lua Barreto.

CIRCO BASILEU FRANÇA

Parte dos alunos tem nacionalidade estrangeira e, por isso, a apresentação também reflete um encontro de culturas. A encenação promete encantar o público com a magia do circo, em que a dedicação e o talento dos artistas se unem para criar uma experiência memorável para os espectadores.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade do governo estadual, ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG).

Serviço:

Assunto: III Varieté Multicultural Basileu França

Quando: Sábado (06/04), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França – Avenida Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia (GO)

Ingressos: R$ 10, pela plataforma Sympla

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás