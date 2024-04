Consumidor deve se atentar às variações de valores para entrega em domicílio

Publicado: 05.04.2023

Foto: Victor Augusto

Pesquisa do Procon Anápolis, realizada entre os dias 22 e 25 de março e 1º de abril, constatou uma variação de até 29% no preço do botijão de 13 kg do gás de cozinha. Ao todo foram visitados 13 estabelecimentos em diferentes regiões da cidade, que comercializam gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, em botijão de 13Kg, cilindros de 20Kg e 45Kg e água mineral de 20 litros.

“Esta pesquisa faz parte do acompanhamento e monitoramento dos preços dos combustíveis, realizados periodicamente pelo órgão, com intuito de acompanhar a evolução dos preços praticados ao consumidor final, bem como identificar irregularidades relacionadas ao aumento abusivo dos preços”, disse o diretor do Procon, Wilson Velasco.

A pesquisa averiguou que o botijão de 13Kg, quando retirado no próprio estabelecimento, registrou valores entre R$ 85 e R$ 110, representando uma variação de 29%. Já para entregas em domicílio, a oscilação chega a 22%, com preços entre R$ 90 e R$ 110.

O gás cilindro de 20 kg, a diferença no preço surpreendeu. O menor valor encontrado foi de R$ 170 enquanto o maior chegou a R$ 370, o equivalente a 118% de variação. Já o cilindro de 45Kg registrou variação de 13%, com preços entre R$ 400 e R$ 450.

Na análise dos preços da água mineral de 20 litros, tanto na compra no estabelecimento comercial quanto na entrega a domicílio, houve uma variação de 50%, com o menor valor encontrado a R$ 12 e o maior a R$ 18.

“Ressaltamos que os agentes de fiscalização do Procon estão sempre em campo levantando informações para possíveis autuações pela prática infrativa do aumento injustificado. E orientamos o consumidor a sempre pesquisar os preços dos produtos antes de adquiri-los, pois sempre pode ter uma variação significativa de um estabelecimento para outro.”, ressaltou Wilson Velasco, Diretor do Procon Anápolis.

O órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor. As denúncias ou qualquer prática suspeita podem ser denunciadas para o Procon, via WhatsApp (62) 3902-1365. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.