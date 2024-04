A Giro8 em Trânsito leva espetáculo a três países. A turnê vai ser realizada do dia 18 de abril a 11 de maio (Foto: Secult)

Publicado: 08.04.2024

A 2ª edição da Giro8 em Trânsito vai encantar o público no exterior, a partir de 18 de abril. O espetáculo “Começaria tudo outra vez” passará pelo Panamá, Cuba e Bolívia. A iniciativa conta com apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, operacionalizada em Goiás pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A coreografia, concebida e dirigida por Joisy Amorim, celebra a essência do amor, com reflexões filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles até discussões e conceitos mais contemporâneos, imersos na complexidade das relações humanas.

O espetáculo possui trilha sonora composta por canções e poemas interpretados por Maria Bethânia, para revelar as múltiplas faces e nuances do amor em suas manifestações de Eros, Filia e Ágape.

APRESENTAÇÕES

A primeira parada da cia será no 13º Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá (FAE), que ocorrerá de 18 a 21 de abril. Já em Cuba, a trupe participa do 28º Festival Internacional de Dança em Paisajes Urbanos Habana Vieja Ciudad en Movimiento, de 23 a 25 de abril. Na Bolívia, estarão presentes também no festival de dança o Proyecto mARtAdero Cochabamba, que será realizado de 9 a 11 de maio.

GIRO8 CIA DE DANÇA

A Giro8 Cia de Dança estreou no cenário da dança goiana em 2011. Atualmente, contribui diretamente com a cadeia produtiva da dança no estado, mantendo em seu quadro 12 profissionais que recebem mensalmente por suas funções.

A companhia tem se destacado no cenário artístico de Goiás, com a conquista de premiações importantes, como a Medalha do Mérito Cultural, concedida pelo Conselho Estadual de Cultura, em 2017.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás