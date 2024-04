Academias da Saúde incentivam a prática de atividade física em Goiás (Foto: SES)

Publicado: 08.04.2024

A Secretaria da Saúde de Goiás alerta que a ausência de exercícios físicos é fator de risco para doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares, mentais e até mesmo o câncer. Tema ganhou mais relevância neste 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para destacar a importância da prática rotineira de atividade física.

Dados do Inquérito de Fatores de Risco e Proteção para Doenças e Agravos Não Transmissíveis no Estado de Goiás (Vigitel), de 2023, do Governo de Goiás, revela que apenas 20% da população com mais de 20 anos pratica pelo menos 150 minutos de atividade física por semana.

EXERCÍCIOS FÍSICOS

O estudo também mostra que a falta dos exercícios físicos é ainda maior nas faixas etárias mais avançadas – apenas 13,2% da população com mais de 65 anos em Goiás fazem exercícios físicos rotineiramente. O número de sedentários no estado gira em torno de 53% da população adulta.

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES), que realizou o Vigitel, orienta os municípios das 18 Regionais de Saúde a desenvolverem ações que incentivem a população a realizar exercícios físicos e atividades corporais.

Segundo o coordenador estadual de Promoção à Saúde, Hamilton José Amorim Rezende, ações alusivas à data são realizadas em Itumbiara, Alexânia, Niquelândia e São Luís de Montes Belos. Em Goiânia, a data vai ser celebrada no dia 14, a partir das 8 horas, no Parque Flamboyant.

A subcoordenadora de Programas e Projetos da Promoção da Saúde, Rosane Santos, destaca que o Dia Mundial da Atividade Física visa estimular as pessoas a cuidarem da saúde com a prática regular da atividade física, de preferência prazerosa e em locais públicos. Ela ressalta que os exercícios planejados, estruturados e repetitivos melhoram a saúde física e mental, a autoestima, diminuindo estresse, ansiedade e consequentemente ajudando no combate às doenças crônicas e o câncer.

ACADEMIAS DE SAÚDE

Uma das principais ações da SES na área é a estruturação de Academias de Saúde em todo o Estado. Atualmente, 84 municípios são dotados de 99 polos, nos quais cerca de 20 mil pessoas realizam exercícios físicos, treinamento funcional, zumba e jump. As unidades ainda oferecem à população atendimentos nas áreas de nutrição, psicologia, fisioterapia e medicina integrativa, entre outros.

A SES, em parceria com o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, também disponibiliza a prática de atividades físicas nos centros de saúde, por meio do repasse de recursos do programa Atividade Física nas Unidades Básicas de Saúde. Esse incentivo contempla 130 municípios, nos quais estão instaladas 270 unidades onde o programa é desenvolvido, beneficiando cerca de 40 mil pessoas.

Hamilton Amorim destaca que, além de evitar as doenças crônicas, os exercícios físicos e as práticas corporais, no ambiente de trabalho e em casa e na realização de atividades domésticas moderadas, contribuem para o bem-estar físico e mental, melhoria do sono e saúde visual.

Ele aponta a necessidade dos gestores municipais implementarem os equipamentos públicos que possibilitam as atividades físicas e corporais, como parques, pistas de caminhada e ciclovias.

