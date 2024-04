Em 2023, o EA bateu recordes de participações: foram 780 escolas em 219 municípios goianos, mais de 40 mil alunos inscritos e cerca de meio milhão de reais em prêmios (Foto: Lucas Diener)

Publicado: 09.04.2024

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), lança a quinta edição do Estudantes de Atitude (EA) 2024. A iniciativa busca colocar os estudantes no centro do palco, capacitando-os para promover a transformação em suas escolas e para impactar positivamente em sua comunidade.

Este ano, os prêmios distribuídos para as regionais de ensino, estudantes e professores totalizam R$ 600 mil, além de uma viagem para a escola campeã. Entre as novidades desta edição, também haverá premiação para o melhor grito de garra e para a melhor gestão de redes sociais da escola, contando a respeito do projeto.

A live de lançamento com a participação do controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, e a secretária estadual de educação, Fátima Gavioli, será nesta segunda-feira (08/04), às 16 horas, pelo canal da CGE no Youtube (Controladoria-Geral do Estado de Goiás – YouTube)

INSCRIÇÃO

Cada escola poderá inscrever um único time de estudantes e professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e/ou do 1º ao 3º ano do ensino médio. Os interessados em participar do EA 2024 devem se inscrever por meio do site: www.estudantesdeatitude.go.gov.br.

ESTUDANTES DE ATITUDE 2024

Em 2023, o EA bateu recordes de participações: foram 780 escolas em 219 municípios goianos, mais de 40 mil alunos inscritos e cerca de meio milhão de reais em prêmios. O programa tem formato de gincana, que incentiva o engajamento e competição saudável entre as unidades estaduais de ensino.

Os objetivos do EA giram em torno da promoção e reflexão de temas relevantes para a vida em sociedade, tais como: cuidado com o patrimônio público, integridade e prevenção à corrupção.

Objetivos Específicos:

Capacitar estudantes para avaliar criticamente a execução de políticas públicas por meio de Auditorias Cívicas, identificando problemas e propondo soluções.

Engajar a comunidade escolar na resolução de problemas, promovendo a cooperação e formação de redes eficazes.

Promover o senso de pertencimento e cuidado com o patrimônio público entre os estudantes.

Melhorar o desempenho escolar pela identificação dos estudantes com suas escolas.

Melhorar o ambiente de trabalho dos professores, promovendo amizade e respeito.

Aproximar a família da escola, fortalecendo seu papel na educação moral dos estudantes.

Premiar as melhores práticas para reconhecê-las, valorizá-las e destinar recursos para melhorias nas escolas.

PRÊMIOS

A CGE-GO premiará até 54 escolas participantes; 5 Coordenações Regionais; 24 orientadores; e grupo de estudantes das 2 primeiras escolas convencionais vencedoras na Etapa Estadual. Os prêmios somam mais de R$ 500 mil.

