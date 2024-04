Edital para mais quatro mil novos beneficiários do ProBem já está disponível no site da OVG (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 10.04.2024

O Governo do Estado, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), divulga o edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem) para o semestre 2024/2, com início no próximo mês de julho.

Ao todo, quatro mil benefícios serão disponibilizados para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado, sendo três mil parciais e mil integrais.

PROBEM

O edital, disponibilizado com antecedência para que os futuros beneficiários do ProBem possam se organizar quanto aos requisitos do programa, já pode ser acessado no site da OVG. As inscrições deverão ser realizadas de 24 de junho a 5 de julho, também pelo site.

A divulgação dos classificados está prevista para o dia 15/07. Os estudantes contemplados vão receber o benefício no segundo semestre deste ano (2024/2), incluindo o valor da matrícula.

“É muito importante que divulguemos o edital do ProBem com esse tempo de antecedência, porque sabemos que esses jovens que se encontram em vulnerabilidade social e que têm o sonho de se formar numa universidade precisam de tempo para se organizar e não perder nenhum prazo. Como o governador Ronaldo Caiado costuma dizer, esse é um governo para todos e que não deixa ninguém para trás, por isso temos esse cuidado”, destacou a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

BENEFÍCIO

Para concorrer ao ProBem, é necessário que o candidato esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e possua vaga na Instituição de Ensino Superior (IES) em curso presencial, além de residir em Goiás e estar na primeira graduação.

A seleção é realizada a partir de análise multidimensional de vulnerabilidades socioeconômicas. Para tanto, é utilizado o Índice Multidimensional de Carências das Famílias Ampliado (IMCF-A), construído com base nas diversas vulnerabilidades das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com Gracinha Caiado, a utilização destes dados garante que o benefício seja concedido a pessoas que realmente precisam.

“O ProBem é para aquelas famílias que sonham em estudar e não têm como pagar as mensalidades. Para que essas pessoas sejam beneficiadas de forma justa e transparente, usamos IMCF-A, de acordo com os dados do CadÚnico. É assim que temos a certeza de que o benefício é destinado a quem realmente precisa”, frisou.

Das quatro mil bolsas ofertadas, mil serão integrais e três mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitado a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade, limitado a R$ 1.500. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, R$ 2.900 para o benefício parcial e R$ 5.800 para o benefício integral.

Editado por Juliana Carnevalli via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás