Publicado: 12.04.2024

Uma oportunidade única de fazer a diferença sem custo algum está ao seu alcance! Se você declara o Imposto de Renda Pessoa Física no modelo completo, saiba que pode direcionar até 6% do valor devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa (FI) de Anápolis e com isso, apoiar os Projetos da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis (SCMA). Isso mesmo, sem nenhum custo adicional para você!

O processo é simples e pode ser feito diretamente na sua declaração de imposto de renda. Sua contribuição fará toda a diferença para aqueles que mais precisam. Vamos unir nossos esforços e fazer de Anápolis um lugar cada vez melhor para se viver.

Não perca essa oportunidade de ser solidário e impactar positivamente a vida de muitos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Faça sua parte e ajude a construir um futuro mais justo e igualitário para todos! Basta seguir o passo a passo disponível no site www.santacasa.org

Junte-se a nós na luta pela Vida!

Fale conosco: 62 9 9682-2500 62 3311-9917