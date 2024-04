Evento atrai pescadores e turistas e movimenta a economia dos municípios ribeirinhos (Fotos: Goiás Turismo)

Publicado: 13.04.2024

O município de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, recebe neste sábado (13/04), pela primeira vez, uma etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva 2024.

O evento, que tem patrocínio do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), começa às 7 horas, no Condomínio Encantos do Lago III.

Mais de 300 pescadores já estão inscritos para a prova de pesca do tucunaré. Todos querem conquistar o prêmio de cerca de R$ 100 mil.

A competição termina às 18 horas, e a cerimônia de premiação ocorre às 20 horas. O evento, no entanto, começou dias antes, com ações sociais nas escolas e entrega de cestas básicas.

O Circuito Goiano de Pesca Esportiva 2024, que recebe patrocínio do estado pelo terceiro ano consecutivo, foi aberto em Três Ranchos no dia 02 de março.

Até outubro, o torneio ainda vai passar por Catalão, Niquelândia, Buriti Alegre, Luziânia e São Simão, reunindo amantes da pesca de todo o país e milhares de turistas.

Segundo os organizadores, a edição deste ano já começou com recorde de inscritos. A premiação total alcança R$ 1,2 milhão.

TEMPORADA DE PESCA 2024

A Pesca Esportiva é uma atividade de lazer cuja principal característica é a devolução dos peixes vivos para a água.

Dados da Goiás Turismo apontam que a modalidade está em crescimento – estima-se que 11 milhões de pescadores esportivos movimentem mais de R$ 5,5 bilhões por ano no Brasil.

O Governo de Goiás trabalha para transformar o estado em um dos três melhores destinos de Pesca Esportiva do Brasil.

“Nosso objetivo principal é fomentar o turismo de pesca esportiva em Goiás. O estado ganha protagonismo no país e, cada vez mais, atrai milhares de visitantes. No ano passado, nós identificamos mais de 10 estados brasileiros aqui, participando”, destaca o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Segundo ele, com isso, Goiás está dando de presente para o Brasil um grande exemplo de política pública, trazendo melhores condições de vida para as pessoas que moram nas regiões ribeirinhas.

APOIO AO TURISMO DE PESCA ESPORTIVA

O governo do estado investe R$ 1,2 milhão na Temporada 2024, incluindo o Circuito Goiano de Pesca Esportiva e o Gigantes do Araguaia.

Os torneios fazem parte do calendário oficial de competições de 2024, que foi aberto no dia 19 de fevereiro pelo governador Ronaldo Caiado e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Na ocasião, o ministro ressaltou que Goiás é destaque na Pesca Esportiva, com atração de grande número de equipes, inclusive de outros países, e profissionalização do segmento.

“É o calendário do maior circuito de pesca do país”, destacou o ministro. “E é uma pesca sustentável porque cuida do meio ambiente, gera recursos, empregos e vínculos afetivos”, acrescentou.

CIRCUITO GOIANO DE PESCA ESPORTIVA

A programação do Circuito Goiano de Pesca Esportiva prevê oito etapas em sete municípios: Três Ranchos, Alexânia, Catalão, Niquelândia, Buriti Alegre, Luziânia e São Simão.

Já o Gigantes do Araguaia ocorre em Aruanã, Nova Crixás (distrito de Bandeirantes) e São Miguel do Araguaia (distrito de Luiz Alves).

Entre as novidades, estão os eventos para mulheres, o “Tucuna Queen”, em Três Ranchos, e o “Encontro de Pescadoras”, em Luiz Alves.

Editado por Hosana Alves via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás