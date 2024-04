“Quem quer mais, vai pra Goiás. É a grande realidade”, disse governador Ronaldo Caiado ao enaltecer as inúmeras atrações turísticas do estado durante visita à WTM Latin America, em São Paulo (Fotos: Rodrigo Cabral)

Publicado: 17.04.2024

As potencialidades turísticas de Goiás são apresentadas ao mundo durante a Feira de Viagens e Turismo WTM Latin America, realizada em São Paulo nesta semana. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, participou da abertura do evento nesta segunda-feira (15/04), que contou com show do cantor goiano Bruno, da dupla com Marrone.

“Quem quer mais, vai pra Goiás. É a grande realidade”, disse o governador ao enaltecer as inúmeras atrações do estado.

A Feira WTM é o principal evento da indústria de viagens e turismo da América Latina com 620 expositores. Caiado esteve no estande goiano e conferiu as apresentações.

Ronaldo e Gracinha Caiado divulgam Goiás na Feira WTM Latin America, em São Paulo, principal evento da indústria de viagens e turismo da América Latina (Fotos: Rodrigo Cabral)

TURISMO DE GOIÁS

“Temos um leque de opções, com uma natureza abundante e bonita. Há passeios maravilhosos para cada um dentro da sua aptidão e gosto. Têm cidades históricas como Goiás, Pirenópolis e Corumbá. Caldas Novas e Rio Quente com suas águas termais. E não posso deixar de falar da Chapada dos Veadeiros, que encanta o mundo todo, além de termos os melhores sertanejos do Brasil”, enumerou o governador.

Cantor sertanejo Bruno (da dupla com Marrone) se apresentou, ao lado dos cantores Pádua e Daniela Carvalho, em show do Expo Goiás, que tem por objetivo promover Goiás nas mais variadas perspectivas (Fotos: Rodrigo Cabral)

A apresentação do sertanejo Bruno contou ainda com participação dos cantores Pádua e Daniela Carvalho. O show faz parte do projeto Expo Goiás, iniciativa da Secretaria da Retomada que objetiva promover o estado nas mais variadas perspectivas.

“Ver tanta gente levando a marca de Goiás para casa, querendo nos visitar e saber mais do estado mostra que a feira alcançou a finalidade. Vamos atrair visitantes, negócios e eventos, fomentando nossa economia”, frisou o secretário da Retomada, César Moura.

No estande, a Goiás Turismo exibe ainda os principais destinos que atraem milhares de pessoas. A estrutura possui balcões com representação das regiões dos Negócios e Tradições, incluindo Goiânia, as cidades históricas da Região do Ouro, como Rota dos Pirineus (Cocalzinho, Pirenópolis e Corumbá), e o Caminho de Cora Coralina.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, “a WTM é uma feira de negócios que fecha parcerias muito além do turismo, que é transversal, sempre visando o crescimento do nosso estado”.

Quem conferiu as atividades realizadas pelo estande goiano no primeiro dia elogiou. “Foi a melhor ação da feira. Parabéns ao turismo de Goiás”, afirmou Priscila Macedo Fortado, da PS Viagens, de Mato Grosso.

“Como bom mineiro, estamos bem próximos em termos de cultura e música. Obviamente, a gente tem capacidade de mandar vários turistas e visitantes para Goiás, que está preparado para nos receber”, considerou o gerente da Diversa Turismo, Ricardo Andrade.

Realizada no Expo Center Norte, na capital paulista, a Feira WTM reúne 27 mil profissionais do turismo e representantes de cerca de 40 países. Com o tema The Future is Open. Be The Change (O futuro está aberto. Seja a mudança), o evento ocorre até quarta-feira (27/04), com a realização de 50 conferências, oportunidades de negócios e ampliação de networking.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás