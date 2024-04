Listas divulgadas são referentes aos grupos “Geral”, “Idosos” e “PCD” que se inscreveram no edital do empreendimento “Vida Mais Vera Cruz Condomínio Ipê Amarelo”. Inscrições para grupo “Mulheres em situação de violência doméstica” seguem abertas no site da Agehab até dia 22 (Foto: Agehab)

Publicado: 18.04.2024

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) divulgaram a lista preliminar de famílias aptas a receber subsídios do Programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria para 120 apartamentos do Residencial Iris Rezende III, em Goiânia.

As famílias que não foram aprovadas poderão solicitar revisão da inscrição até a próxima quinta-feira (18/04), pelo link revisaodeinscricao.agehab.go.gov.br, descrevendo no requerimento os fundamentos e anexando documento de identificação e documento comprobatório.

CRÉDITO PARCERIA

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, informa que o Crédito Parceria é um subsídio estadual no valor de até R$ 45.800 concedido na forma de crédito outorgado de ICMS e tem como finalidade auxiliar o acesso à moradia própria, promovendo redução no valor da entrada ou do financiamento imobiliário para aquisição de unidades habitacionais de interesse social.

“Os subsídios do Crédito Parceria serão somados aos subsídios do Programa Moradia Goianiense, da Prefeitura de Goiânia, e também do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Graças a essas parcerias, o valor das parcelas do financiamento custará por volta de R$ 300, dependendo da renda familiar”, declara Baldy.

LISTAS DIVULGADAS

As listas divulgadas são referentes aos grupos “Geral”, “Idosos” e “PCD”, que se inscreveram no edital do empreendimento “Vida Mais Vera Cruz Condomínio Ipê Amarelo”. As inscrições para o grupo “Mulheres em situação o de violência doméstica” continuam abertas no site da Agehab até o dia 22 de abril.

As famílias com nomes na lista já passaram pela pré-análise de crédito feita pela construtora e Caixa e estão aptas à próxima etapa do processo de seleção. Estas famílias terão de aguardar a divulgação da lista final prevista para dia 26 de abril.

RESIDENCIAL IRIS REZENDE III

O Residencial Iris Rezende III é o terceiro módulo do empreendimento localizado no Conjunto Vera Cruz. Cada unidade habitacional conta com 44m², sendo dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, explica que a modalidade Crédito Parceria atende a uma parcela da população que tem condições de pagar um financiamento, mas não consegue ofertar uma entrada e pagar o financiamento total, por exemplo.

“Esse programa atende outra faixa da população não alcançada pelas casas a custo zero, que precisa ter renda menor que um salário, mas também precisa de intervenção do poder público para ter acesso à moradia de qualidade”, declara.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico goias.go.gov.br/agehab ou pelo telefone (62) 3096-5023/5065.

Editado por Hosana Alves via Agência Goiana de Habitação | Saneago – Governo de Goiás