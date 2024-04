Evento, que será realizado até a sexta-feira (26/04), no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo, promove a diversidade e o debate sobre negócios, turismo, esporte e cultura LGBTI+ (Foto: Goiás Turismo)

Publicado: 24.04.2024

A Goiás Turismo vai encabeçar rodadas de negócios, mesas de discussões e divulgação de produtos na 8ª Conferência Internacional da Diversidade. O evento, que será realizado até a sexta-feira (26/04), no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo, promove a diversidade e o debate sobre negócios, turismo, esporte e cultura LGBTI+.

O estado vai ter um espaço para debater sobre a diversidade no Turismo e para mostrar os produtos e ações em curso em Goiás em prol do público LGBTI+, durante a conferência.

A diversidade no estado para receber visitantes começa na moderna capital Goiânia, passa pelo cenário de volta ao passado da cidade de Goiás, a espiritualidade única da Chapada dos Veadeiros, o charme de Pirenópolis e as águas quentes de Caldas Novas e Rio Quente, todos destinos bem estruturados, que respeitam a diversidade e são de muita natureza.

Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, “nossa participação vai apresentar as oportunidades que Goiás tem para receber esse turista. Estamos abertos, receptivos, e vamos exibir na Conferência Internacional da Diversidade produtos turísticos que atendem a um público que a cada dia ganha mais expressividade”.

CONFERÊNCIA DA DIVERSIDADE

A conferência é uma plataforma para o fomento de negócios das empresas amigas da diversidade, para toda a cadeia produtiva do turismo LGBTI+, profissionais e empresas da cultura comprometidos com projetos focados na diversidade e para a cadeia esportiva LGBTI+.

Por ser um evento inclusivo, é um espaço para contribuições que vão ajudar no aumento da empregabilidade e melhoria de empreendimentos da comunidade, com foco na construção de uma sociedade mais humana, equânime e democrática, que permita o desenvolvimento da dignidade pela autonomia financeira.

Até hoje, pelo menos 5,5 mil conferencistas, 140 parceiros e mais de uma centena de speakers estiveram no palco do evento, contribuindo com a construção de conhecimento e de melhores práticas.

O diretor da conferência e presidente da Câmara LGBT, Ricardo Gomes, afirma que em 2024 será realizada a maior edição da história do evento. “A 8ª edição da Conferência vai ocupar o maior espaço da sua história. Pudemos ampliar os espaços e também proporcionar, além das mesas de network, lounges temáticos e de ativações”, completa.

por Juliana Carnevalli