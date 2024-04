Detran-GO vai leiloar 1.930 veículos no próximo dia 29 de abril (Foto: Detran-GO)

Publicado: 26.04.2024

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realiza leilão de 1.930 veículos no próximo dia 29 de abril, a partir das 09 horas. Os lotes estão abertos para visitação até a próxima sexta-feira (26/04).

Para prevenir golpes, a autarquia orienta que os interessados consultem apenas os canais oficiais que, neste certame, são os sites do Detran-GO e do Grupo Leilo.

QUEM PODE PARTICIPAR

Serão leiloados veículos considerados sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível. Poderão participar somente pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos.

Essas empresas devem, ainda, estar cadastradas nos Detrans de origem ou em Goiás, nos termos da Lei Estadual 19.262/2016, e da portaria 692/2023.

LEILÃO

O leilão tem respaldo na resolução 623/2016 e na Lei 12.977/2014 e pode comercializar veículos recolhidos ao pátio por mais de 60 dias. O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da transação, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção para fazer a retirada.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, explica que antes de enviar um veículo para leilão, a autarquia notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem.

“Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é aberto o processo de venda”, esclarece.

O arrematante é responsável pela utilização e destino final dos veículos e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação das sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas no edital, bem como na legislação pertinente ao desmanche.

Dentre as sucatas a serem leiloadas estão:

664 automóveis,

19 ciclomotores,

1.026 motocicletas,

173 motonetas,

quatro caminhões,

um reboque e

51 veículos utilitários.

VISITAÇÃO E CUIDADOS

Os veículos a serem comercializados estão disponíveis para visitação até a sexta-feira (26/04), das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17 horas, no pátio utilizado pela leiloeira. O espaço fica na Avenida Militar Q, Área L, Lote A, no Jardim Guanabara, em Goiânia; e na Rua CP-R3, quadra 2A, lotes 39/40, Daia, Anápolis.

As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelos sites http://www.grupoleilo.com.br e http://goias.gov.br/detran.

O Detran-GO alerta que não cria site específico para fazer leilões. Os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site http://goias.gov.br/detran e nos sites oficiais das leiloeiras contratadas.

“As pessoas devem ficar atentas aos canais oficiais e nunca oferecer pagamento adiantado. O dinheiro que vai para o bandido não volta”, pontua Delegado Waldir. As vítimas de golpes devem registrar boletim na delegacia da Polícia Civil para que o crime seja investigado.

Quem desejar adquirir veículo em estado de sucata nos leilões do Detran-GO deve buscar informação sempre no site oficial, canal pelo qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.

Editado por Hosana Alves via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás