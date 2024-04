Solenidade de recebimento de novas viaturas pelas forças de segurança em Goiás no último dia 17 (Foto: Cristiano Borges)

Goiás se consolida como um exemplo de sucesso na área de segurança pública, demonstrando que é possível obter índices de redução da criminalidade, combatendo-a de forma eficaz e investindo em um futuro mais seguro para todos os cidadãos.

O reflexo do planejamento e gerenciamento em segurança é destaque na Revista Veja, em reportagem publicada nesta sexta-feira (26/04).

SEGURANÇA PÚBLICA COMO MODELO A SER SEGUIDO

A combinação de ações repressivas, preventivas e de integração social, aliada à gestão eficiente e ao investimento em tecnologia, torna o estado um modelo a ser seguido por outras regiões do país. A matéria, intitulada

“Os estados mais vitoriosos contra o crime em meio à crise de segurança”, publicada em 20 de abril de 2024, aponta os avanços no estado.

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE EM NÚMEROS RELEVANTES

Na comparação com do período que vai de janeiro a março de 2023 com o mesmo período neste ano, Goiás registrou queda de 21% nos homicídios dolosos, atingindo uma das maiores quedas no país e demonstrando a efetividade das ações de combate à violência.

Na comparação deste mesmo período de 2023 em relação a 2024, foi registrada diminuição de 18% nos roubos por meio de ações focadas na repressão e prevenção, e que demonstraram resultados positivos na redução desse tipo de crime.

Também foi apontado, na comparação dos mesmos períodos, decréscimo de 15% nos roubos de veículos, uma vez que o estado investe em medidas para coibir este tipo de crime, garantindo maior segurança aos cidadãos.

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

O combate ao crime organizado também é destaque, com prisões de líderes de facções criminosas. As forças de segurança desarticulam grupos criminosos, diminuindo sua influência e capacidade de ação.

Ações ostensivas e de inteligência resultam na apreensão de materiais ilícitos, combatendo o crime organizado. Investigações desvendam crimes e punem criminosos. O trabalho investigativo qualificado garante a resolução de crimes e a responsabilização dos autores.

DIMINUIÇÃO DE CRIMES NA ÁREA RURAL

O Batalhão Rural da Polícia Militar completou 4 anos em 2023 e apresentou resultados significativos para a segurança rural em Goiás. Roubos em propriedade rural caíram 20%, passando de 30, no primeiro trimestre de 2023, para 24 em 2024.

Furtos também apresentaram queda de 6%, saltando de 808 registros em 2023, para 762 em 2024. Esse também foi um destaque da reportagem. O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, celebrou à Revista, que “até o roubo de gado caiu”.

MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

A revista evidenciou a modernização dos equipamentos das forças de segurança, e destacou que investimentos em tecnologia garantem maior agilidade e eficiência no combate ao crime.

Outro ponto de relevância na reportagem da revista foi a capacitação de policiais e profissionais da área. A qualificação contínua garante um trabalho mais profissional e eficaz.

O secretário destacou ainda que novos investimentos foram feitos em viaturas. “São 3.061 viaturas locadas novas, que foram distribuídas em todo o estado. Isso mostra eficiência e é condição de trabalho melhor para as nossas tropas para uma pronta resposta à sociedade”, disse.

AÇÕES PROATIVAS

No primeiro trimestre de 2024, foram cumpridos 2.258 mandados de prisão e apreensão no estado. Em ações integradas, ostensivas ou no patrulhamento de rotina, as forças de segurança recuperaram 974 veículos com registro de furto ou roubo.

As polícias Civil e Militar efetuaram 7.352 prisões em flagrante. Além disso, 1.158 armas de fogo foram apreendidas e 1.911 foragidos recapturados, além de três toneladas de drogas retiradas de circulação.

INDICADORES CRIMINAIS (JANEIRO/MARÇO DE 2024)

Roubo de Carga: -92%

Furto a Transeunte: -34%

Roubo em Comércio: -34%

Roubo de Veículos: -34%

Roubo a Transeunte: -33%

Feminicídio: -31%

Furto de Veículos: -27%

Homicídio Doloso: -24%

Furto em Residência: -20%

Roubo em Propriedade Rural: -20%

Furto em Comércio: -16%

Roubo em Residência: -14%

Tentativa de homicídio: -10%

Estupro: -9%

Furto em Propriedade Rural: -6%

*Fonte: Observatório de Segurança Pública de Goiás (comparação com o período de janeiro/março de 2023)

Leia a reportagem completa aqui

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Segurança Pública – Governo de Goiás