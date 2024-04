Prefeito Roberto Naves também regularizou 12 terrenos que são utilizados pela Igreja Católica

Publicado: 29.04.2024

A Praça Bom Jesus, no Setor Central, passa a ser oficialmente propriedade do Município de Anápolis. A Igreja Católica, por meio da Diocese local, assinou nesta sexta-feira (26) a permuta de áreas com a Prefeitura e cedeu o histórico cartão-postal à cidade.

O Município, em troca, regulariza 12 terrenos já ocupados pela Diocese – com igrejas, capelas e centros comunitários – que antes pertenciam à Prefeitura. A permuta foi autorizada por lei aprovada na Câmara Municipal.

O processo envolveu a avaliação de todas as áreas. O terreno onde está a Praça Bom Jesus foi avaliado em R$ 14 milhões, enquanto as outas 12, somadas, correspondem ao valor de R$ 8 milhões.

“Queríamos legalizar essa situação e surgiu essa ideia de fazer a permuta. Lembramos que a Praça Bom Jesus está desimpedida, pertence à Diocese, mas é utilizada pela cidade. Assim colaboramos com toda a cidade. Foi um ato de bondade de dois lados. A Igreja tem um grande proveito, pois trabalhamos agora com situação legal, regular”, comemorou o bispo diocesano Dom João Wilk.

O prefeito Roberto Naves citou o ‘momento histórico’ e ressaltou a importância da parceria entre o poder público e a Igreja Católica. “Tudo isso foi possível graças a essa relação aberta e de diálogo entre a Prefeitura e a Diocese”, afirmou.