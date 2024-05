Onze reeducandos trabalham na parte da limpeza do parque, serviços gerais e pintura dos estandes (Foto: Diretoria-Geral de Polícia Penal)

Publicado: 01.05.2024

Detentos do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, revitalizam os estandes do Parque de Exposições de Goiânia para a realização da 77ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, de 16 a 26 de maio.

Este é o segundo ano seguido que a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) e a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) firmam a parceria.

Onze reeducandos trabalham na parte da limpeza do parque, serviços gerais e pintura dos estandes. Eles são devidamente escoltados por policiais penais durante o deslocamento e as tarefas. Os trabalhos seguem até o dia 15 de maio, sempre de segunda a sexta. Os apenados serão beneficiados com a remição da pena por tempo de serviço, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).

EXPOSIÇÃO DA POLÍCIA PENAL

De 16 a 26 de maio, a população que comparecer à Exposição Agropecuária poderá conhecer um pouco dos trabalhos da Polícia Penal. Artesanatos produzidos por detentos ficarão expostos no espaço destinado à instituição.

No local, policiais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) também farão exposições de armamentos e itens utilizados em operações, além de materiais apreendidos.

