Resultado é o melhor para o mês de março dentro da série histórica do Novo Caged

Publicado: 02.05.2024

Anápolis já abriu quase 3 mil vagas de empregos formais em apenas três meses de 2024. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30), o município criou 892 postos de trabalho com carteira assinada em março, melhor resultado para o mês dentro da série histórica do Novo Caged.

A soma do primeiro trimestre traz um saldo positivo de 2.950 novos empregos na cidade. Em janeiro, o saldo foi de 981 e, em fevereiro, de 1.077, conforme a ferramenta do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal.

O número de março é resultado de 6.113 admissões e 5.221 desligamentos. Todos os setores tiveram saldo positivo no mês. O setor de serviço foi destaque, com 413 vagas formais abertas, seguido pela indústria, com 241, e o comércio, com 127. Construção e agropecuária abriram, juntas, 203 postos de trabalho.

Uma das pessoas admitidas em março foi Paulo Marques. Ele passou por uma formação de auxiliar de Farmácia de Manipulação no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec) de Anápolis e foi contratado por uma indústria do ramo farmacêutico no Daia.

“A qualificação me ajudou muito. Já procurava emprego há um tempo, quando soube dos cursos que a Prefeitura oferece no CEITec. Todas as aulas foram muito boas e me recolocaram no mercado de trabalho”, afirmou.

Mercado aquecido

De janeiro de 2021 até março deste ano, Anápolis criou empregos em 35 dos 39 meses. No período, são mais de 21 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no município, o que elevou o estoque de pouco mais de 87 mil, no fim de 2020, para 109.280.

“Anápolis é uma locomotiva, e o papel da Prefeitura é abastecê-la para que o avanço seja ainda mais rápido e sustentável. Nossos cursos de profissionalização são muito importantes para qualificar o trabalhador, mas, claro, também temos uma política forte de atração de empresas, que são quem gera os empregos”, destacou o prefeito Roberto Naves.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, de 2017 a 2021 – ano mais recente para o qual houve aferição – o Produto Interno Bruto (PIB), que mede as riquezas da cidade, cresceu em Anápolis na média de 7,67% ao ano, apesar da pandemia de Covid-19.