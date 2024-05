Atualmente, o que está com as obras mais adiantadas é o de Águas Lindas (Foto: Divulgação)

Publicado: 02.05.2024

A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) começam a entregar no segundo semestre deste ano, os espaços apropriados para abrigar mercados e feiras cobertas na região do Entorno do Distrito Federal.

Batizado de Mercadões Goianos, o projeto conta com R$ 250 milhões, provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege), e contemplará cinco municípios. Atualmente, o que está com as obras mais adiantadas é o de Águas Lindas; Santo Antônio do Descoberto concluiu o processo de licitação e o de Valparaíso está na fase dos trâmites licitatórios, com edital já publicado.

MERCADÕES GOIANOS

“Esse é um projeto que contribui, e muito, para o crescimento econômico do Entorno. Enquanto o piso superior será um local de gastronomia nordestina, visto que a região é habitada por muitos imigrantes, o térreo contará com feira de hortifrutigranjeiros com câmara frigorífica e energia solar”, descreve o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Ainda de acordo com o secretário, está prevista a instalação do Vapt Vupt e de salas para cursos de capacitação nos mercadões.

“São quase 8,5 mil metros quadrados em dois pisos e acabamento de primeira linha, dando dignidade aos pequenos comerciantes, feirantes e pessoas que vendiam seus alimentos antes em locais sem condições de higiene e limpeza”, reforça Joel Braga Filho.

MERCADÕES

O Projeto Mercadão visa construir mercados e feiras cobertas para feirantes e artesãos que, até então, não dispunham de um espaço adequado para suas atividades comerciais.

O investimento para contemplar cinco municípios soma R$ 250 milhões, e é proveniente do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

ÁGUAS LINDAS

Águas Lindas será a primeira cidade a receber o Mercadão Goiano. Em junho de 2023, o governador Ronaldo Caiado assinou a ordem de serviço para início das obras. Com previsão de conclusão ainda este ano, o objetivo principal do empreendimento é impulsionar a economia da região do Entorno e oferecer mais oportunidades de emprego e renda para os moradores locais.

LICITAÇÃO

Em Santo Antônio do Descoberto, a licitação já foi concluída e as obras estão programadas para iniciar ainda em 2024. Em Valparaíso, o processo de licitação está em andamento, com o edital já publicado.

INFRAESTRUTURA E IMPACTO SOCIAL

Os mercadões estão projetados para se tornarem verdadeiros centros de gastronomia nordestina, oferecendo um ambiente revitalizado para pequenos comerciantes, feirantes e vendedores de alimentos. Com um hortifruti no térreo, equipado com câmara frigorífica e energia solar, o local também contará com serviços como Vapt Vupt e uma sala de cursos de capacitação. São quase 8,5 mil metros quadrados, distribuídos em dois pisos

PARCERIA E VISÃO FUTURA

O Projeto Mercadão é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS). A iniciativa visa não apenas impulsionar a economia local, mas também transformar os mercadões em pontos de visita pública e turística.

Com 350 expositores previstos, esses espaços prometem oferecer uma ampla gama de produtos, garantindo dignidade e prosperidade para os comerciantes e a comunidade local.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás