Projeto coordenado pelo Programa Voluntários de Coração tem objetivo de superar a arrecadação de 2023 que foi de 7,5 toneladas

Publicado: 02.05.2024

Foto: Ana Laura Zanni

“É importante juntar as tampinhas pra ajudar as pessoas e cuidar da natureza. Eu junto lá em casa, na casa dos meus amigos, dos meus avós, e todos os meus colegas da escola estão contribuindo, também”, conta Alice Oliveira, estudante da Escola Municipal Belisária Corrêa de Faria.

A unidade recebeu, na tarde dessa segunda-feira, 29, o lançamento do Projeto Tampamania 2024 e reuniu os diretores de todas as Escolas e Cmeis, além dos estudantes da unidade. A primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, as secretárias Municipais de Obras, Educação e Integração, Flávia Ribeiro, Flávia Fernanda e Márcia Jacinta, o representante do Rotary Club, William Sabino e o vereador Alex Martins, também participaram do evento.

Para a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, é motivo de muita alegria ver o envolvimento das escolas, Cmeis e toda a comunidade escolar neste projeto que ajuda tantas pessoas. “O nosso objetivo, a cada ano que passa, é superar a arrecadação para que mais cadeiras de rodas sejam ofertadas para a população. Seguindo as determinações do prefeito Roberto Naves, todas as secretarias caminham de mãos dadas com vistas a cuidar das pessoas”, conta.

“O Tampamania é, acima de tudo, um projeto educativo. Nas salas de aula, temos a oportunidade de trabalhar com os estudantes a consciência ambiental, a responsabilidade social e o cuidado também com a saúde. Neste ano, o objetivo é que as nossas escolas estejam ainda mais engajadas em fazer deste projeto um sucesso”, ressalta Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação.

Em 2024, o Tampamania terá dois diferenciais. O primeiro é que o projeto agora terá um mascote, produzido pelos estudantes do Ensino Fundamental e escolhido pelos estudantes da Educação Infantil. E o segundo é que, para que a disputa seja mais justa entre as unidades, a premiação será de acordo com a quantidade de estudantes de cada uma.

Márcia Jacinta, secretária de Integração, reforça o quanto o viés social do Tampamania é importante. “Nós estamos ensinando as nossas crianças a ajudarem o próximo com um simples ato de doar tampinhas. Sabemos que temos em Anápolis muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam dessas cadeiras que serão arrecadadas”, conta.

“O Tampamania ensina para as nossas crianças e adolescentes, além da Educação Ambiental, que o plástico demora cerca de 400 anos para se decompor na natureza, noções de saúde pública, pois uma tampinha cheia de água pode ser foco de dengue. É um projeto que abrange várias vertentes essenciais para o cuidado com a nossa cidade”, ressalta Flávia Ribeiro, secretária municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

São esperadas mais de 7,5 toneladas de tampinhas arrecadadas, superando a marca de 2023, com a participação das 107 unidades de ensino da rede e toda a comunidade escolar.