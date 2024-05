Durante todo o mês, várias ações de conscientização sobre segurança no trânsito serão realizadas em Anápolis por meio da CMTT

Publicado: 03.05.2024

A campanha Maio Amarelo completa 11 anos de mobilização social em 2024 com um tema desafiador: A paz no trânsito começa por você. Durante todo o mês em questão, várias ações de conscientização sobre segurança no trânsito serão realizadas em Anápolis por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis (CMTT). O objetivo é diminuir o número de acidentes.

“Essa é uma campanha de relevância mundial, que é feita exclusivamente para alertar, para trazer à tona a atenção e a devida importância que as questões de trânsito precisam ter. É um mês inteiro dedicado a ações que vão de encontro aquilo que já é pregado pela legislação, que já é de conhecimento de todos que são habilitados, todos aqueles entes do trânsito, porém que requer um reforço e uma atenção redobrada”, disse o diretor de Trânsito e Transportes, Igor Lino Siqueira.

O diretor ainda ressalta que existe um alto índice de acidentes e de mortes no trânsito no país. “O maior objetivo dessa campanha é justamente reduzir esses índices com o objetivo máximo de zerar o número de mortes no trânsito. Esse mês inteiro é dedicado a isso, a gente reduzir o número de acidentes, de mortes, melhorar a qualidade do nosso trânsito, a respeitabilidade e a segurança para todos”.

A primeira atividade educativa ocorre nesta quinta-feira, 2, com palestra na empresa Plumatex e no dia 3 na Equatorial. No dia 6 será realizada blitz na Praça Americano e no Parque da Jaiara. Já nos dias 8 e 9, o Detran estará presente na Escola Municipal João Beze, em Goialândia e na Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias. No dia 10 terá blitz na Praça Dom Emanuel e no Recanto do Sol.

Já nos dias 15 e 16 serão realizadas palestras educativas na Quebec e UEG. No dia 27 será instalado o simulador de capotamento na UniEvangélica e no Hospital de Urgência. O simulador também estará no dia 28 nas empresas Linea e Allbox e no dia 29 na Praça Bom Jesus e no Parque Ipiranga.