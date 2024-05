Marconi Perillo

Publicado: 03.05.2024

Em toda minha vida pública minha maior preocupação sempre foi fazer o melhor pelo povo de Goiás. Em quatro mandatos como governador, um mandato como senador, um como deputado federal e um como deputado estadual construí um legado que qualquer goiano conhece.

Sem ter como combater minhas ideias e esconder minhas realizações, tentaram calar a minha voz, me tirar da politica e me cancelar! Não conseguiram! Só Deus poderá me calar.

Estamos encerrando um período tenebroso na história de Goiás onde pessoas se uniram para manipular a Justiça e conduzir a injustiça que me foi perpetrada em 2018.

Fui vítima da maior armação política da história de Goiás, a Operação Cash Delivery.

As mensagens do Telegram entre procuradores da Lava Jato, evidenciadas pela Vaza Jato, esclareceram quem participou da trama contra mim. Aqueles que usaram o peso de seus cargos para me tirar da vida pública fracassaram e vão responder pelos seus atos na Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público.

Com muita fé em Deus, com o apoio incondicional de minha família, dos muitos amigos e do povo de Goiás, a verdade veio à tona.

Como já disse, todos os inquéritos contra mim foram arquivados. A bem da verdade, jamais deveriam ter nascido. A Justiça pode até tardar, mas não falha. Os que tramaram a minha derrota agora estão assustados pois ja não tem mais pedras a me atirar.

Faço politica de cabeça erguida, enfrentando ideias e fazendo o bem pelo meu querido Estado de Goiás, sem chicanas, sem o envolvimento em tramas das páginas policiais, sem deslealdade.

Aprendi a fazer política com Henrique Santilo, Mario Covas, Fernando Henrique Cardoso e outros grandes nomes da social democracia. Faço política com ética.

Minha trajetória me trouxe ao comando do PSDB nacional, onde tenho condições de trabalhar por um futuro longe dos extremos, por um país mais justo e igualitário e por uma democracia sem sobressaltos.

A justiça foi feita, como eu sempre confiei que seria. Os lobos em pele de cordeiro foram derrotados, a verdade superou as fake news.

Obrigado a todos que acreditaram e rezaram por mim tendo fé na Justiça!

Um grande abraço!

Marconi Perillo