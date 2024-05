AGR e a Adasa buscam um modelo de regulação para o sistema que seja simplificado e que ofereça a segurança necessária ao abastecimento (Foto: AGR)

Dirigentes da Agência Goiana de Regulação (AGR) e da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) realizaram, na última sexta-feira (26/04), visita técnica ao complexo de Corumbá IV, em Valparaíso e Luziânia, acompanhados de técnicos da Saneamento de Goiás S/A (Saneago) e da Companhia de Água e Esgoto de Brasília (Caesb).

O presidente da AGR, Wagner Oliveira Gomes, participou da visita que começou pelo sistema de captação das águas do Rio Descoberto, em Luziânia, seguindo para a Estação de Tratamento de Água (ETA) em Valparaíso.

CORUMBÁ IV

Inaugurado em abril de 2022, o sistema recebeu investimentos da Caesb e da Saneago e beneficiará cerca de 1,3 milhão de pessoas do Distrito Federal e da Região do Entorno de Brasília. Compreende a captação, uma adutora de 27,7 quilômetros e a ETA, além de 38 quilômetros de linha de transmissão e subestações de energia elétrica.

O início da operação se deu após as últimas revisões tarifárias das duas concessionárias. Neste momento, a AGR e a Adasa buscam um modelo de regulação para o sistema que seja simplificado e que ofereça a segurança necessária ao abastecimento.

Visita técnica foi acompanhada de técnicos da Saneago e da Caesb (Foto: AGR)

Durante a visita, as duas agências, ao lado das agências municipais de Goiânia e Anápolis, conheceram a vazão do sistema, que é de 1.500 litros por segundo, e o sistema de tratamento da água que, em grande parte, abastece núcleos populacionais do DFl e também da região do Entorno.

Nos próximos dias, as duas agências deverão se reunir com as duas concessionárias para encontrarem a melhor solução regulatória para a unidade, tanto a regulação econômica como a regulação técnica.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) – Governo de Goiás