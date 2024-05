Inaugurado: novo colégio estadual de Aparecida de Goiânia atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio (Foto: Rômulo Carvalho)

Publicado: 04.05.2024

A população de Aparecida de Goiânia recebeu do Governo de Goiás uma nova escola Padrão Século XXI. O governador Ronaldo Caiado inaugurou, na manhã desta quinta-feira (02/05), o Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Sebastião Lemes Viana, no Residencial Cândido de Queiroz, que recebeu R$ 6,4 milhões em recursos.

“É uma obra que estava abandonada e nós retomamos, porque agora a educação é valorizada”, discursou o chefe do Executivo.

Já em funcionamento desde o início do ano, a unidade atende cerca de 300 alunos dos ensinos fundamental e médio. Eles recepcionaram Caiado e a equipe da Secretaria da Educação (Seduc) para a solenidade oficial.

“Quando chego em um colégio, fico em uma alegria fora do comum ao ver a criançada uniformizada e atendida com padrão de excelência. Vejo que vale a pena trabalhar”, agradeceu ele. A modalidade é de ensino em tempo integral, com atividades nos turnos matutino e vespertino.

COLÉGIO DE TEMPO INTEGRAL

A escola foi aprovada com nota máxima pelos principais interessados: os estudantes. “Os professores têm uma didática maravilhosa, sabem explicar bem o conteúdo. A estrutura do colégio também me chamou muita atenção”, afirmou Júlia Oliveira Gomes, de 14 anos. Aluna do 9º ano, ela ainda não decidiu se irá cursar Psicologia ou Direito, mas de uma coisa está convicta: “Vamos ter um preparo muito bom para o vestibular e para o Enem; tenho boas expectativas”.

O CEPI Sebastião Lemes Viana conta com 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório de informática e cozinha com refeitório. Além de quadra poliesportiva coberta, ampla área de convivência e recursos de acessibilidade.

“Além de ser um lugar de esperança, a escola é um lugar seguro para as nossas crianças. É um sonho de anos que está sendo realizado pela comunidade”, frisou a coordenadora regional de Educação de Aparecida de Goiânia, Núbia Farias.

“Agradeço ao governador, pois tanto tempo depois, ele assumiu e concluiu uma obra que foi prometida lá atrás. Estou me espelhando na educação estadual”, acrescentou o prefeito Vilmar Mariano. Outras autoridades presentes foram o deputado estadual Veter Martins, o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, e a diretora da unidade escolar, Miriam Rosa Vieira.

Transformação

Caiado destacou que a entrega faz parte de uma política pública que prioriza a educação, com oferta de infraestrutura de qualidade, merenda, tênis, uniformes e material escolar, entre outros itens. “Hoje nós já temos mais de R$ 8,5 bilhões investidos na educação. É uma soma estratosférica. Goiás nunca viu nada parecido”, celebrou. Somente o município de Aparecida de Goiânia recebeu R$ 197 milhões, incluindo 23 obras de reforma e construção concluídas e outras 21 em andamento.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás