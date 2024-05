Cartão Bolsa Qualificação, do Programa Goiás Social, oferta benefício no valor de R$ 250

Publicado: 04.05.2024

Foto: VIctor Augusto

“Só quem é mãe de família e dona de casa sabe o quanto esses cursos ofertados pela Prefeitura e esse benefício do governo são importantes. Estou aprendendo muito nesses dias e, com certeza, vou começar meu próprio negócio quando eu concluir, porque já tenho várias encomendas”, conta Simone de Moura, aluna do curso de Massas e Molhos.

Simone faz parte do grupo de 120 cursistas que receberam o cartão do Bolsa Qualificação, benefício ofertado para os alunos dos cursos profissionalizantes ministrados pela Secretaria de Integração e pelo Cotec para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do Programa Goiás Social do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada e em parceria com a Prefeitura de Anápolis.

“Ofertar estes cursos de forma gratuita e com toda a expertise prática e pedagógica que os instrutores possuem, é a garantia de que vamos investir nos futuros empreendedores da nossa cidade. Além disso, o incentivo do Bolsa Qualificação reflete diretamente no comércio de Anápolis, porque quem recebe o cartão faz as compras em estabelecimentos da região onde o cursista mora”, ressalta a secretária de Integração, Márcia Jacinta.

Os cursos na área de beleza, maquiagem profissional, manicure e pedicure, barbearia, culinária e confeitaria, têm duração de 80 horas e certificação garantida. Durante o curso, os alunos recebem o cartão Bolsa Qualificação no valor de R$ 250 para fazerem compras de itens alimentícios.

Com a conclusão do curso, os alunos que se encaixarem nos critérios estabelecidos de vulnerabilidade social e cadastro ativo no CadÚnico, têm a possibilidade de receberem o Crédito Social, incentivo que chega a R$ 5 mil para que o formando possa adquirir insumos e ferramentas necessárias para abrir seu próprio negócio e aplicar as técnicas aprendidas.