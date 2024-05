O lançamento do Clube de Vinhos Safras Incríveis acontece no dia 11 de maio de 2024, às 17h, no espaço de eventos do Complexo Terra Santa. Presença confirmada do famoso sommelier, Marcos Valduga. Endereço: Rodovia dos Romeiros, km 30, Trindade – GO. Ingressos pelo site:

https://www.sympla.com.br/evento/confraria-terra-santa