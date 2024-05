Programação traz como destaque a versatilidade da viola e também seu estilo tradicional (Foto: Mayara Varalho)

Publicado: 04.05.2024

Goiânia recebe a 4ª edição do Festival A Moda é Viola, evento gratuito que será realizado de 16 a 18 de maio, no Centro Cultural UFG. O projeto conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC), mecanismo gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Após o sucesso das edições anteriores, que contaram com a participação de destacados nomes da música regional, como Almir Pessoa (GO), Levi Ramiro (SP) e Letícia Leal (MG), o festival retorna com uma programação ainda mais diversificada. Shows que vão desde o tradicional até experimentações que misturam a viola com jazz, música erudita e rock estão entre as atrações previstas.

A 4ª edição do Moda de Viola é promovida pela Violada Produções e pela Tear Produtos Culturais, e idealizado por Pedro Vaz, que ressalta a importância do festival, “iniciativa que nasce da vontade de apresentar ao público a diversidade da viola caipira, desde a tradição à contemporaneidade”.

Além dos shows, o evento promoverá ações de democratização de acesso, incluindo iniciativas voltadas ao público idoso e outras atividades complementares ao longo dos três dias de atrações.

SERVIÇO

4ª edição do Festival A Moda é Viola

Data: De 16 a 18/05

Local: Centro Cultural da UFG – Avenida Universitária, 1533, Setor Universitário

Entrada gratuita

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás