Iniciativa visa despertar atenção de novos visitantes e ampliar negócios na área do turismo em Goiás (Foto: Goiás Turismo)

Publicado: 03.05.2024

Fortalecendo o compromisso de divulgar todas as ações, realizações, informações, a cultura e as belezas de Goiás por meio da TV Brasil Central e das rádios Brasil Central AM e RBC FM, a Agência Brasil Central dá mais um passo para mostrar e promover o estado.

O meio utilizado agora é o Diário Oficial, que desde segunda-feira (29/04), começou a publicar fotografias das belezas naturais e principais pontos turísticos goianos, em parceria com a Agência de Turismo do Estado de Goiás (Goiás Turismo). Os materiais são previamente preparados pelo Departamento de Arte da Agência, que faz a identificação do local e aplica as logos da ABC e da Goiás Turismo.

Conforme o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, a meta principal é mostrar o potencial turístico do Estado e atrair mais turistas para Goiás.

“Registramos entre mil e 3 mil acessos diariamente ao Diário Oficial eletrônico, não apenas por goianos, mas por pessoas de todo o Brasil e até do exterior”, enfatizou Reginaldo, acrescentando que a medida vai contribuir para despertar a atenção de novos visitantes e ampliar os negócios na área do turismo em Goiás.

Parceria entre ABC e Goiás Turismo divulga potencialidades turísticas goianas (Foto: ABC Digital)

“É uma iniciativa que já vinha sendo planejada há dois anos e agora se torna realidade”, concluiu. Todas as imagens são disponibilizadas pela Goiás Turismo.

O gerente de Imprensa Oficial e Mídias Digitais da ABC, Previsto Custódio dos Santos, explica que a inserção das fotografias pode ocorrer nos formatos vertical e horizontal, em conformidade com a disposição de espaços no processo de aplicação dos textos.

O Diário Oficial de Goiás publica atos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conteúdos oficiais de prefeituras, empresas, cartórios e demais pessoas e entidades que precisam fazer comunicados relevantes.

Editado por Hosana Alves via Agência Brasil Central (ABC) – Governo de Goiás