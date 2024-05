Novo contorno favorece ligação entre municípios da região sudoeste de Goiás (Foto: Silvano Vital)

Publicado: 06.05.2024

Para impulsionar o desenvolvimento econômico e social na região de Ipameri, o governador Ronaldo Caiado realizou a entrega das obras do anel viário Contorno Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (03/05). Avaliada em R$ 20 milhões, a via conecta as GOs-213 e 330.

O anel vai servir como alternativa de conexão entre Ipameri e Catalão, Campo Alegre, Itumbiara e Caldas Novas, região rica em indústrias de bens, serviços e mineração, assim como no agronegócio. Durante a visita ao município, o governador sobrevoou a área e enfatizou que as indústrias instaladas na região também serão beneficiadas.

“É um arco viário capaz de atender a demanda de passagem de caminhões de carga”, explicou.

Governador Ronaldo Caiado inaugura anel viário: obra beneficia moradores e indústrias (Foto: Júnior Guimarães)

ANEL VIÁRIO DE IPAMERI

O contorno possui cerca de dois quilômetros de extensão e teve a execução supervisionada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O presidente da autarquia, Santos Filho, reforçou que o investimento tem reflexo direto na economia local. A população esperou mais de uma década pela obra, iniciada no ano passado.

“Faz uma transformação, facilita tremendamente esse movimento de apoio à indústria e à sociedade”, declarou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales, lembrou o empenho para viabilizar o projeto, que demandou a compra de uma área particular e diálogo com a prefeitura.

“O governador, ao mostrar sensibilidade e carinho por essa região, reconheceu o potencial dessa obra e a necessidade que ela tinha. Com articulação, conseguimos os recursos e hoje ela é uma realidade”, afirmou.

IMPORTÂNCIA

Diretor industrial da Caramuru, empresa de processamento de grãos, Walme Taveira Ferraz Filho classificou a entrega como “um avanço significativo”. “Ao promover o escoamento da produção, otimiza o fluxo de veículos, especialmente os pesados, muitos dos quais ligados à nossa empresa”, pontuou.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás