Campanha Aquecendo Vidas da OVG recebe doações de agasalhos e cobertores até 30 de maio (Fotos: OVG)

Publicado: 06.05.2024

O Goiás Social, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), realiza até o dia 30 de maio, a Campanha Aquecendo Vidas 2024 com a arrecadação de agasalhos e cobertores novos e usados, em bom estado de conservação.

Além das peças arrecadadas, o Governo de Goiás também distribuirá 87,5 mil cobertores novos, adquiridos com recurso próprio, a famílias em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua e entidades sociais cadastradas na OVG em todos os 246 municípios goianos. O objetivo da campanha é proteger a população vulnerável nas noites mais frias do ano.

“Sabemos que no mês de junho, as temperaturas costumam baixar no Estado de Goiás e nós não podemos ficar de braços cruzados, sabendo que há tantas famílias que precisam da nossa ajuda. Com a Campanha Aquecendo Vidas, não levamos apenas os cobertores e os agasalhos, levamos conforto, qualidade de vida e dignidade a milhares de pessoas do nosso estado. Em Goiás, ninguém passará frio”, destacou a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Objetivo da campanha é proteger a população vulnerável nas noites mais frias do ano. Em Goiânia são oito pontos de arrecadação. O Palácio Pedro Ludovico Teixeira é um deles (Fotos: OVG)

CAMPANHA AQUECENDO VIDAS

A Campanha Aquecendo Vidas cria uma grande rede de proteção à população vulnerável nos dias mais frios do ano. A iniciativa, que já distribuiu quase 280 mil cobertores desde 2019, além dos 87,5 mil adquiridos para 2024, se antecipa às quedas de temperatura, de acordo com apontamentos meteorológicos, e realiza as distribuições, em parceria com os municípios, em tempo hábil.

Neste ano, as doações começaram a ser recebidas no dia 02 de maio, e vão até dia 30, em diferentes pontos da capital. Serão beneficiadas entidades sociais, principalmente as que cuidam de idosos, pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social de todo o Estado. No interior, as entregas são realizadas via municípios, que retiram os donativos em Goiânia e os distribui entre as famílias.

“O governo não pode fazer tudo sozinho. É por isso que essas parcerias que fechamos com os municípios, para as entregas, e com as entidades parceiras, para a arrecadação, são tão importantes para chegarmos a cada família que precisa, sem deixar ninguém para trás”, frisou Gracinha Caiado.

PONTOS DE COLETA DAS DOAÇÕES:

OVG – Rua T-14, Setor Bueno – Goiânia

Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, nº 400, Centro – Goiânia

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) – Rua 259, Setor Leste Universitário – Goiânia

Corpo de Bombeiros – Av. C-206 – Jardim América – Goiânia

Sebrae -GO – Av. T-03, nº 1.000 – Setor Bueno – Goiânia

Secretaria de Estado da Educação – Quinta Avenida, número 212, Setor Leste Vila Nova – Goiânia

Secretaria de Estado da Economia – Av. Vereador José Monteiro, 2233 – Setor Nova Vila – Goiânia

Procuradoria-Geral do Estado de Goiás – Rua 02 com Avenida República do Líbano, nº 293 – Setor Oeste – Goiânia

Editado por Hosana Alves via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás