Publicado: 06.05.2024

A 25ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2024) recebeu um número recorde de inscrições no Edital de Apresentações Artísticas, cujo prazo para aplicação terminou na última terça-feira (30/04).

Foram 244 pedidos de participação para ocupar as 27 vagas disponibilizadas nas modalidades de atrações locais e regionais.

A modalidade 1, voltada para as atrações locais, cujos artistas e grupos deveriam residir na cidade de Goiás, é subdividida nas categorias: Festejo da cultura popular; Apresentações Musicais; Apresentações de cultura Hip Hop; e Vocalização de Poesia. Para esta modalidade, foram reservadas 16 vagas, distribuídas entre as categorias, e o total de inscritos chegou a 82.

A modalidade 2, direcionada às atrações regionais – artistas e grupos artísticos de todo o estado, recebeu 162 inscrições para as 11 vagas disponíveis na categoria Apresentações Musicais.

As atrações regionais selecionadas receberão R$ 10 mil cada uma. Já os cachês para os artistas locais serão de R$ 6 mil, exceto para vocalização de poesia, que será de R$ 2 mil.

FICA 2024

O Fica 2024 será realizado de 11 a 16 de junho, na cidade de Goiás. O evento contará com 30 atrações musicais gratuitas durante os seis dias de evento. Além das apresentações de artistas goianos, o festival terá três shows nacionais.

Desses, já estão confirmados a cantora e compositora Sandra de Sá, que se apresentará na sexta-feira (14/06), e a banda Ira!, que fará show no sábado (15/06). Mais uma atração surpresa será divulgada em breve.

FASE DE HABILITAÇÃO

As inscrições seguirão agora para a fase de habilitação, para análise dos documentos e informações apresentadas no ato da inscrição, com caráter eliminatório. O resultado preliminar das inscrições deferidas está previsto para o dia 6 de maio.

As propostas consideradas habilitadas passarão em seguida para a fase de avaliação, realizada por uma Comissão de Avaliação, que selecionará os inscritos para o resultado final.

