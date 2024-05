As 2.400 doses que chegaram estão sendo distribuídas e a partir desta terça-feira, 07, estarão disponíveis nas unidades conforme o cronograma

Publicado: 07.05.2024

A chegada de nova remessa da vacina contra a dengue veio com novidades. As 2.400 doses recebidas serão destinadas a crianças e adolescentes com idade entre seis e 16 anos. As vacinas já começaram a ser distribuídas nos postos de saúde e a partir desta terça-feira, 07, estarão disponíveis para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

É possível receber a vacina contra a dengue em oito unidades de horário estendido, que aplicam o imunizante até às 21h de segunda a sexta-feira. Para aqueles que tem maior flexibilidade de horário, a vacina também é oferecida em 11 unidades das 7h30 às 16h. Também foram montados postos volantes em 10 unidades que não possuem sala de vacina, com atendimento a partir das 9h. Em outros postinhos, a vacinação acontece em dias específicos da semana.

A secretária municipal de Saúde, Mirlene Garcia, ressalta que é de extrema importância que pais e responsáveis se conscientizem sobre os benefícios da imunização. “A vacinação contra a dengue reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença e chega como importante aliado no combate ao vírus”. É importante ressaltar que a criança deve portar o cartão de vacinação e o documento de identificação.

Vale lembrar que a dengue é uma doença transmitida por mosquitos e tem sido uma preocupação de saúde pública, causando doenças graves e até mesmo mortes em casos mais extremos.

O imunizante é feito a partir do vírus da dengue atenuado. Isso significa que ela usa o microrganismo vivo, mas bem enfraquecido a ponto de não poder causar a doença. Para completar o esquema vacinal, é preciso aplicar duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre elas. “A eficácia geral é de 80,2% a partir de 30 dias do esquema de duas doses, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%”, diz Mirlene Garcia.

A vacina da dengue, a Qdenga, primeiro imunizante contra a dengue, protege as pessoas da ação de quatro sorotipos do vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Porém, a secretária ressalta que o imunizante é contraindicado para pessoas com alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes, mulheres em fase de amamentação, pessoas com imunodeficiência e pacientes com HIV.

A Prefeitura reforça que, mesmo com a chegada do imunizante, a participação da população na vacinação continua sendo crucial, pois a prevenção é a chave para acabar com os impactos da dengue. Os esforços contínuos, como a eliminação de criadouros do mosquito e a adesão à campanha de conscientização, seguem sendo implementados para complementar a estratégia de controle da doença.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – 9h às 16h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Íris

Arco Verde

Jardim Guanabara

Parque dos Pirineus

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente das 9h às 16h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

Leblon

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras